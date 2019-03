Marcelo Arce sorprenderá al público con un espectáculo que une a Mozart y Sting

Nuevamente llega a Paraná Marcelo Arce con sus ciclos de apreciación musical. Este miércoles, a las 20.30, en el Teatro 3 de Febrero, presentará su espectáculo Mozart y Sting, un recorrido que va de la Sinfonía 40 a Un inglés en Nueva York. De la mano de la Asociación Mariano Moreno, pondrá a consideración del público conciertos, serenatas, óperas, canciones, escenas y música orquestal de ambos compositores.

Este nuevo espectáculo de Marcelo Arce –siempre con pantalla gigante y subtítulos– se estrenó en 2014 en su ciclo Clásico y Moderno en el porteño Teatro Astral con un éxito rotundo, debiendo agregar funciones y con una lista de repeticiones en distintos puntos del país. Se trata de un recorrido a través de sinfonías, conciertos, óperas, serenatas y canciones clásicas de Wolfgang Amadeus Mozart y Sting, unidos en el tiempo por infinidad de puntos de contacto.





A lo largo del espectáculo Arce va revelando paralelos increíbles. Por ejemplo, ambos con su arte defienden la libertad y la paz, crean obras de sentido social y sensibilidad. Un soplo de aire fresco que en cada época surgió en el momento exacto en que la historia lo requería. "Los dos componen con la misma velocidad, sus temas se asimilan tanto, que –citando un solo caso– la melodía de Un inglés en Nueva York de Sting está construída como un Andante en solo de piano de Mozart. Vale citar como ejemplo que la canción de Sting Cada pequeña cosa que ella hace es mágico se basa en un canon de Mozart", adelanta Arce.

En resumen, ambos dejan una estela musical que aún hoy sigue dando cátedra, pues sus obras se han convertido en clásicos. En este espectáculo desfilan temas que los hicieron célebres, desde la serenata Una pequeña música nocturna, de Mozart, hasta Mensaje en una botella, que también se apreciará en una versión interpretada con laúd por el ex bajista de The Police, quien también ejecuta piezas del siglo XVI del compositor británico John Dowland.





Perlitas y rarezas

A su vez, Arce irá presentando varias contraposiciones, como el Concierto para clarinete de Mozart y You only cross my mind in winter, canción con letra de Sting y la música de un coral de Johann Sebastian Bach, compuesta en 1723. O a la inversa, un aria de la ópera Don Giovanni en versión pop.

Como habitualmente sucede en los espectáculos de Arce, no faltarán perlitas, rarezas que vinculan a estos dos genios. Y entre esas rarezas se unen el género operístico y Sting.

Se conocerá qué es lo que describen las obras, desde el Concierto para piano N° 23, con la histórica interpretación en vivo del pianista Vladimir Horowitz, hasta Russians. Se podrán apreciar clips especialmente editados para esta función que propone saltos desde la emoción a la parodia, donde la música es el hecho movilizador. Arce recuerda que esta función va creciendo hacia una brillante alegría.

Las entradas están a la venta en la boletería del Teatro 3 de Febrero.





Probada trayectoria

Este 2019, Marcelo Arce celebra 44 años de carrera. "Para muchos ha sido un personaje providencial, de esos pocos capaces de establecer en las vidas de las personas un antes y un después... Ya es un clásico imperdible... Él se ha convertido en uno de los grandes animadores culturales de Buenos Aires", dijo el periodista y crítico Carlos Ulanovsky.

Los Espectáculos de Apreciación Musical fueron patentados por Arce en el Registro de Patentes. Él inventó este término en 1975 y se convirtió en su actividad principal, presentándose en teatros de todo el país y el exterior.

"Yo empecé dando clases normales en aulas y escenarios, y lo terminé convirtiendo en un espectáculo didáctico. Cuando yo arranqué tenía el prurito equivocado de pensar que a las cosas, para que estuviesen bien, había que hacerlas serias y políticamente correctas, para que no hiriesen a los críticos musicales ni a los puristas, que son lo peor que hay en el mundo de la música. Pero lo fui aggiornando con el tiempo, después incorporé la pantalla gigante y a seis personas que trabajan sobre los guiones que yo escribo después de hacer investigaciones exhaustivas para cada espectáculo", contó Arce en una entrevista con Escenario, y confesó que siempre sale a dar sus shows sin leer antes, para no perder la espontaneidad que hasta el día de hoy lo mantiene vigente.

Ha actuado en casi todas las salas y teatros del país. Desarrolla 17 ciclos entre Capital Federal y el interior del país, incluyendo actuaciones al aire libre con masiva asistencia. Integra la Semana Musical Llao Llao, el Ciclo Roemmers Junto a la Cultura, el jurado del rubro Música Clásica de los Premios Gardel y las Galas del Hotel Alvear. Dirige artísticamente el Tour Musical Europa que realiza cada año.

Actualmente conduce La Clásica Música por AM 1030 Radio Del Plata desde 1993, además de participar en diversas columnas en esa emisora; y desde 2012 conduce El Paraíso en AM 1110 Radio de la Ciudad de Buenos Aires. Ha escrito por encargo de la Editorial El Ateneo los libros Momentos Musicales (2009, con tres ediciones) y Música y Compositores a través del Tiempo (2010, con dos impresiones).