Con Marce en La Muralla regresa a los espectáculos presenciales. Vale destacar que desde el comienzo de la pandemia, se abocó a ofrecer un ciclo de entrevistas en vivo donde entrevistó a artistas y personalidades de diversos ámbitos.

Al respecto, señaló: “Del 27 de abril al 27 de noviembre hice 30 entrevistas en un ciclo al que llamé La Marce en Casa. Fue una serie de vivos de Instagram, con una producción mía, con sorteos para la gente que nos miraba. Pasaron 30 personalidades del arte, de la cultura, gente emprendedora, gente de la televisión. De Paraná, de la provincia y de nivel nacional. Fue un ciclo que me hizo muy feliz, me hizo conocer otro costado que me encantó; el hacer entrevistas durante todo el año fue una experiencia distinta. Me fue muy bien, teníamos 10 sorteos por viernes, mucha gente nos miraba. Y la idea fue mostrar a las personalidades desde un lugar distinto, nos reímos, nos divertimos. Además de esos 30 vivos hice un streaming privado en el que participó Sonia Fernández con una entrevista increíble”.

drag.jpg "Marce en La Muralla", un espectáculo de café concert con invitados especiales

Marce Soñez se define como artista queer o drag –acrónimo de “dressed as girl”, en inglés, vestido como chica–, que se caracteriza por representar a un personaje andrógino por entretenimiento, parodia, sátira. Es decir, con fines artísticos. Los primeros artistas drag se remontan a los tiempos de William Shakespeare, cuando las mujeres no tenían permitido hacer apariciones en los escenarios; pero el género ha ido evolucionando y hoy es un arte en sí mismo.

“En el 2009 empezamos a hacer esto con un grupo de amigos con los que hacíamos teatro, creamos una compañía que se llamaba Ridiculísimas Show. Empezamos actuando en el restaurante El Viejo Marino, después terminamos en el Neo Mayorazgo. Hicimos temporadas todos los años hasta el 2016, cuando se disolvió el grupo por una cuestión de que cada cual quería emprender caminos diferentes. Pero antes llenamos tres Teatros 3 de Febrero. En 2017 me largué por mi cuenta, actué con algunos representantes del humor de la ciudad y ahora lo hago totalmente solo”, comentó.

El año pasado hizo su primer obra teatral, titulada Bere Bere, que se presentó con gran repercusión en el Teatro Municipal 3 de Febrero. Luego se volcó exclusivamente al café concert, con la participación de artistas invitados, bailarines, cantantes o actores.

En lo que respecta al estilo que lo caracteriza, manifestó: “Lo que me propongo en mis shows es siempre hacer reír a la gente y que se sienta bien conmigo. Hago un humor más teatral, no me gusta dirigirlo hacia el público. La única participación que pido del público es estar presente, pasarla bien y reírse desde su asiento. La gente va en familia a mis espectáculos, grandes y chicos, hombres y mujeres porque saben que es un show en el que me voy a reír de mí y no de ellos”, concluyó.

La entrada tiene un valor de 300 pesos. El cupo es limitado, ya que de acuerdo al protocolo sanitario la capacidad máxima permitida es de 100 personas. Los tickets pueden reservarse al Whatsapp 3434601777 o al Instagram @marcesonez.