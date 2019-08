Mara Rodríguez presenta "Lo que comen los erizos", su primer libro de cuentos

Textual. "Hace un tiempo me tomé más en serio esto de escribir como ejercicio", destacó la autora.

Textual. "Hace un tiempo me tomé más en serio esto de escribir como ejercicio", destacó la autora. Juan Ignacio Pereira. UNO

Lo que comen los erizos, libro de cuentos de Mara Rodríguez, será presentado esta noche en la Ochava de la Casa de la Cultura de Entre Ríos. La cita será a las 20, en la esquina de 9 de Julio y Carbó, donde habrá participaciones en lecturas de Fernanda Álvarez, Julián Stopello y Diego Capurro. El acceso es libre y gratuito.

El libro es el primero de la colección de narrativa Lengua peluda, del sello La Ventana Ediciones. La foto de tapa es una composición basada en uno de los cuentos por el fotógrafo Raúl Perriere, y tiene prólogo de Joaquín Díaz, quien dice: “Lo que comen los erizos reúne seis relatos que hunden los sentidos en la extrañeza de lo cotidiano y en la posibilidad de que el cuerpo sea solo una envoltura de los estados de ánimo.”

“Son seis cuentos que abordan, con distintas voces narrativas, los miedos de la infancia y cómo se transmutan en la vida adulta. Son cuentos de terror, el género está trabajado a través de los ambientes y las tensiones que se dan en los personajes. Se respeta la estructura del cuento, con acciones precisas, cada escena está pensada en función del relato”, destacó la autora, en diálogo con Escenario.

A partir de un taller de escritura creativa, Rodríguez empezó a explorar las posibilidades del cuento como género y comprenderlo más. Así, fue transformando y perfeccionando ideas y escritos sueltos que fue puliendo y dándoles forma.

“Fue un desafío pensar en un libro, porque quise que los cuentos estén relacionados; no por los hechos relatados en sí, sino por los paisajes, la temática del terror y el estilo en que se presenta cada relato. Así fui trabajando el tema de los miedos de la infancia; en algunos casos las voces narrativas pertenecen a niños, otras son adultos”, señaló.

Lo que comen los erizos es un cuento que presta su nombre al libro. Al respecto señaló que está contado desde la perspectiva de una niña que relata una transformación que está sufriendo su padre tras unas vacaciones: “El hombre entra en un estado depresivo que va teniendo consecuencias físicas; y se ve desde la intriga que genera en un niño ver a su padre en un estado que no es el habitual”.

El libro fue publicado a través de La Ventana Ediciones, un proyecto editorial encabezado por Gretel Schroeder, que previamente editó Cowboys de Chajarí, de Javier Solari; y Pinina del Litoral, de Gloria Siria Osman y Schroeder, que reúne escritos y fotos sobre el recorrido de la reconocida bailarina paranaense Verónica Kuttel. “Es una editorial joven que te permite cierta libertad y nos posibilita mostrar lo que hacemos a quienes nos gusta escribir. Trabajamos de otra manera, porque la decisión editorial de publicar no va por un tema comercial, si bien esperamos vender los libros; sino que va más por una cuestión de gusto, de empatía y me gustó mucho trabajar con Gretel”, manifestó Rodríguez; y destacó que la foto que ilustra la tapa es una composición realizada por el fotógrafo Raúl Perriere, en base a uno de los cuentos, que se titula Chivatos. “Raúl tiene una mirada exquisita, somos amigos desde hace años, así que trabajé con dos personas con las que me sentí muy cómoda”, acotó.

Rodríguez es comunicadora social, se desempeñó como periodista en UNO de Entre Ríos y El Litoral de Santa Fe; actualmente trabaja como docente en niveles secundarios y terciarios en materias relacionadas con la Literatura y la escritura académica. Publicó una novela, La insolencia del vinal, publicada a través de la Editorial Fundación La Hendija.

“A veces se piensa que la escritura se hace una vez y se termina. Pero en realidad es un proceso, hay mucha edición, no solamente la corrección de la obra, sino también ver cómo se colocan los títulos, cómo se ordenan los cuentos. Hace un tiempo me tomé más en serio esto de escribir como ejercicio, trabajar la escritura minuciosamente y no esperar a tener un momento de inspiración. Hay que ejercitar la relectura y la corrección, la inspiración es el uno por ciento, todo lo demás es trabajo”, concluyó.