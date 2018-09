"Maestra Normal": un homenaje a las maestras y una crítica al sistema educativo

El domingo 16, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero, Juan Pablo Geretto volverá a presentar su unipersonal Maestra Normal. Se trata de un unipersonal escrito por él, donde invita al público a recordar una parte importante de la vidas: la etapa de la educación Primaria.

La obra lleva una década de éxito en el teatro porteño y varios años de gira, siendo aplaudida en el resto del país. Geretto, oriundo de Santa Fe, ha sido galardonado con premios como el Konex a la labor unipersonal de la década, los premios Estrella de Mar en los rubros actor, autor y espectáculo unipersonal.

Geretto ha presentado esta obra en oportunidades anteriores en la capital entrerriana y otros puntos de la provincia, siempre a sala llena. "Nos fue muy bien, siempre fue genial la respuesta del público en Entre Ríos. Yo soy de Santa Fe, así que tenemos una idiosincrasia cercana", dijo a Escenario.

El espectáculo narra las peripecias de una maestra durante un acto escolar. En el desarrollo del acto y en el relato hacia padres, alumnos y pares, va desovillando nuestra propia madeja de recuerdos de escuela. El personaje recurre las historias de su vida personal y laboral construyendo el mundo de un ser entrañable para todos los espectadores: "Es un unipersonal en un solo acto. Todo pasa en un acto del colegio donde esta maestra es convocada para conducir la ceremonia que las convoca por la inauguración del patio techado del colegio y todo se desarrolla en ese acto donde los asistentes al espectáculo se convierten en alumnos que presencian ese acto", detalló Geretto.

El actor compone un personaje universal, que no solo trasciende generaciones sino que además las une. Aquí reside, según el autor, el encanto del espectáculo: "Quizás porque al paso por la escuela Primaria lo hemos hecho todos, porque es obligatorio. Y hacer un repaso por esa parte de la infancia es conmovedor, porque es el momento en que uno empieza a forjar la personalidad, las amistades, los recuerdos. Y la maestra es una persona clave en esa época".

Pero así como hay humor y mucha ternura en la obra de Geretto, también hay momentos en los que el costado más oscuro de su personaje se asoma y da paso a la tristeza y la frustración. "Mi personaje pasa por todos los estadíos, es como varios tipos de maestra en una, desde la maestra ciruela hasta la más copada. Pero me basé más en el sistema educativo que en alguna maestra en particular; me parece que el valor del espectáculo tira más para ese lado; hacia la voz del sistema educativo y no tanto a una docente en particular. Tanto los docentes como los alumnos somos partes afectadas de este sistema".

En este sentido, destacó: "El sistema educativo sigue siendo el mismo que desde hace 30 o 40 años, lo que por ahí es diferente es el maquillaje de ese sistema o algunas problemáticas que se dan actualmente, pero la forma de encarar la educación sigue siendo la misma. Me refiero a que se trata de meter una cantidad de conocimientos en una persona en una determinada época de la vida, sin basarse en los intereses ni en las vidas de los alumnos".