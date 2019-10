Lurrie Bell, leyenda del blues de Chicago, tocará en Paraná

El cantante y guitarrista de blues Lurrie Bell llega por primera vez a Paraná de la mano de la Asociación Litoraleña de Blues. La leyenda viviente de Chicago se presentará el domingo, desde las 21, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de Julio).

Hijo del famoso armonicista de Blues Carey Bell, Lurrie empezó a tocar la guitarra de su padre a la edad de 5 años. Además, creció con muchas de las leyendas del blues de Chicago a su alrededor: Eddie Taylor, Big Walter Horton, Eddie C. Campbell, Eddie Clearwater, Lovie Lee, Sunnyland Slim, Jimmy Dawkins y muchos más eran frecuentes visitantes de su casa. Todos ayudaron a moldearlo y educarlo en el blues, pero ninguno como el antiguo jefe de su padre, Muddy Waters.

A los 14 años formó su primera banda de blues mientras asistía a la escuela Secundaria. A los 17 años, Lurrie Bell ya estaba de gira con Willie Dixon. En 1977 se montó un contingente de jóvenes intérpretes de blues y bajo el The New Generation of Chicago Blues recorrieron Europa. En 1978, Bell se unió a la banda de Koko Taylor, durante cuatro años.

En 1983 se edita su primer disco solista, por el sello Yupiteru, grabado en vivo en Tokyo, acompañado por una banda Japonesa: The Blues Caravan: Live at Pit Inn, reeditado en 2012 por P-Vine records en CD, al que le seguirían varios más. También grabó varios trabajos discográficos junto a otros artistas.

Bell no solo fue reconocido como un guitarrista y músico excepcionalmente talentoso, su conocimiento de diferentes estilos de blues, su alma y su madurez musical dieron lugar a escritos en publicaciones como Rolling Stone y The New York Times.

En 2007, tras fallecer su esposa, Susan Greenberg, y su hermano y socio artístico, Carey Bell, grabó un nuevo álbum solista por su sello Aria B.G. Records: Lets Talk About Love, que se ha dicho que fue su álbum más exitoso y sincero hasta el momento. Desde 2007 ha recibido múltiples nominaciones al Blues Music Award como Mejor Guitarrista y Mejor Artista de Blues Masculino Tradicional. Su elegante e intenso toque de guitarra y las voces apasionadas de Lurrie Bell lo han convertido en un favorito en clubes y festivales de todo el mundo.

Anticipadas en venta en The Music Store, Gualeguaychú 438.