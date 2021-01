“Yo empecé en 2017 organizando eventos de freestyle en Villaguay. Después se me dio por hacer un evento a nivel provincial, que lo concreté el 15 de septiembre de 2019. Y pude traer a mi ciudad un chico de cada departamento de Entre Ríos, fue uno de los eventos más grandes que hice y me dio pie a hacer cosas más grandes, porque no es algo fácil a esta edad. Y de ahí arranqué a organizar para afuera, porque conecté con un montón de gente de otras ciudades. También me invitaron a ser jurado en competencias, incluso a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba”, contó tras recibir su diploma.

Cuento inconsciente es el nombre de su primer tema, el cual vio la luz a mediados de 2019 y fue acompañado con un videoclip de nivel profesional. Para Luisi surgió como una necesidad incontenible de decir lo que pensaba: “Yo veía a los pibes sacar un tema atrás de otro, y yo escribo poesía desde chica Y un día me dije ‘voy a escribir un tema’, y lo hice. Creo que nunca voy a poder escribir otra letra como esa, porque es realmente sentida, muy real. Uno de mis mejores amigos es productor acá en Villaguay, además tenía hecha algunas fotos, así que estaba todo listo para sacar un tema y video. Pero mi voz es bastante particular: yo decía ‘no puedo grabar un tema con esta voz tan finita’ y todos me decían que para el rap no importa la calidad de tu voz, sino lo que vas a transmitir, así que me animé y lo hice. Me acuerdo que lo saqué para mi cumpleaños, el 22 de junio”

En este sentido, destacó: “La gente lo recibió de una manera increíble, el hecho de ser mujer en un ambiente que es predominantemente masculino fue una experiencia muy buena y jugó a mi favor. Al tema lo reprodujo un montón de gente y lo compartieron otros tantos”.

Pero para Luisi, su incursión en el ámbito de la composición y la interpretación iba a terminar con Cuento inconsciente. Sin embargo, no sería así: “Pasaron cuatro temas y la gente me decía ‘por qué no sacás otros ’ y yo simplemente no lo hacía por el hecho de que soy muy dispersa, y no había compuesto mi primer tema con la intención de llegar a algo, sólo porque me gustaba. Hago música sólo porque me gusta, no con un objetivo. Así que terminé sacando otro tema, que hablaba de mi vida personal. Después me habló un amigo, que tenía ganas de sacar un tema conmigo, pero yo no me sentía al nivel. Y durante la cuarentena es como que retomamos esa idea y lo terminamos lanzando”.

rapera La joven villaguayense Luisina Maldonado se aboca al género urbano

Seleccionada entre 4.000

A mediados de 2020, Luisi se llevó una de las sorpresas más grandes. Fue seleccionada de entre 4.000 anotados junto a otros 30 postulantes de la Argentina para participar del concurso Hard Rock 2021, que se realiza anualmente en Disney World, Florida (EE.UU.).

La joven villaguayense fue seleccionada por un tema de su autoría, Dejar mi mente pensar. Sobre cómo se dio esa oportunidad, explicó: “Tengo una hermana chiquita, de 10 años, que mira Disney Channel y un día me dice: ‘mirá el concurso que largaron, anotate’. Claro, para ella yo soy una ídola, pero yo pensaba ‘mirá si me voy a anotar en un concurso de Disney’. Pero igual entré a Instagram a ver de qué se trataba. Se habían anotado más de 4.000 y pensé ‘yo me llego a anotar y ni siquiera voy a figurar’. Pero lo hice y después me encontré con la sorpresa de que quedé entre los 30 seleccionados de todo el país”.

El ganador o ganadora se presentará en el Hard Rock Café de Orlando, donde podrá cantar sus temas.

Con respecto al desarrollo del concurso, indicó: “Eran etapas donde la gente iba votando; uno tenía que ir subiendo videos mostrando lo que hacía, cantando, y la gente iba votando. Al final quedé entre los siete finalistas, pero después quedé afuera. El tema es que muchos de los chicos que iban quedando tenían más de un millón de seguidores; y a mí eso me jugó mucho en contra, yo todavía no llego a esa cantidad. Pero igual me re sorprendió, porque yo no esperaba ni pasar la primera ronda, fue una experiencia muy linda”.

Sobre los proyectos para el año que comienza, Luisi manifestó: “Este año me voy a poner las pilas. Pero, como siempre digo yo no pretendo llegar a nada. Hago música porque me gusta transmitir lo que tengo para decir, es una hermosa forma de expresarse. Pero espero que este año se den cosas buenas, que no sea ni parecido al 2020”.

Premios Escenario 2020

La 16ª edición de los Premios Escenario reconoció a los artistas de la provincia que, valiéndose de las posibilidades que brinda la tecnología, hicieron todo lo que estaba a su alcance para seguir compartiendo su arte en tiempos de pandemia y en el marco del apagón cultural que significó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Desde 2005 este galardón tiene como objetivo reconocer a los entrerrianos y entrerrianas que enriquecen y hacen grande a la cultura de la provincia, desde Islas del Ibicuy a Feliciano, difundiendo su labor y su trayectoria en el medio más importante de Entre Ríos.

Así, el comité organizador premió a aquellos artistas y hacedores culturales que llevaron adelante su actividad en el contexto de pandemia, entre el 15 de marzo y el 31 de octubre de 2020.

Debido a la pandemia, la premiación se viene llevando a cabo de manera individual. Este año sólo se otorgaron dos estatuillas: el Premio Escenario a la Trayectoria, que fue para la Asociación Mariano Moreno; y el Premio Proscenio, que fue para la librería El Templo del Libro. Al resto de los artistas seleccionados se le otorgaron menciones.