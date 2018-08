Lucio Mantel: "Voy intentando hacerme trampas para no repetirme"

Lucio Mantel, el cantautor oriundo de Capital Federal, que actualmente se encuentra retornando de una gira por el viejo continente, se presentará el viernes, a las 21, en La Vieja Usina de Paraná (Gregoria Matorras 861). Estará mostrando su nuevo material, junto con una selección de canciones pertenecientes a sus ya cuatro producciones discográficas.

El estilo de Lucio rescata la osadía del rock, la profundidad poética del folklore argentino y la frescura latinoamericana del siglo XXI. En su recorrido de 10 años como solista ha trabajado con diferentes formaciones. Desde la intimidad del solismo acompañando su voz sólo con la guitarra, pasando por la delicadeza del cuarteto de cuerdas, hasta la potencia de un power trío rockero.

Su voz es el sello con el que corona sus composiciones, un tenor agudo que rememora la originalidad del rock argentino en su vertiente más lírica, con Spinetta como abanderado de esa corriente. Su música se inserta en la ola indie, pero se destaca del montón por su gran nivel compositivo.

Ha compartido escenarios y grabaciones con artistas consagrados a nivel internacional como Fito Páez, Liliana Herrero, Loli Molina, Fernando Cabrera, Palo Pandolfo, Ana Prada, Mariana Baraj, Onda Vaga, Axel Krygier, Ramón Ayala, entre otros.

Escenario dialogó con él sobre su primera presentación en la capital entrerriana tras muchos años de ausencia: "Voy a tocar canciones de todos mis discos, más algunas inéditas y algunas otras rarezas. Tengo muchas ganas de volver a tocar ahí, no lo hago desde hace como siete años".

Vale destacar que junto a él, abriendo la noche, estará Yamil Isaac, músico paranaense de incipiente carrera solista pero con créditos de haber participado en gran cantidad de agrupaciones dentro de diversos géneros. Sus instrumentos principales son la voz y la guitarra eléctrica. Sus canciones podrían enmarcarse dentro del rock fusión, con influencias que van desde Luis Alberto Spinetta hasta Björk. Ha sido parte de diversas agrupaciones, principalmente dentro ámbito del rock, pero también ha incursionado en el jazz y el tango. Desde hace una década integra Electrocuerpo, grupo en el que se desempeña como cantante, guitarrista y compositor.

Isaac ofrecerá composiciones que se encuentra grabando para el primer CD que editará en formato solista, acompañado de Gastón Dutruel en bajo y José Luis Viggiano en batería.

Un artista para descubrir

Con su último disco, Confín, Mantel realizó una gira con la recorrió Dinamarca, Alemania, España, Francia, México, Uruguay, Perú, Puerto Rico y grandes escenarios de Buenos Aires y las provincias argentinas.

"El disco me dio la posibilidad de conocer lugares increíbles. Antes nunca había viajado con mi música a otro país, y desde que salió Confín en 2015 estuve en Perú, México, Puerto Rico, Uruguay, Francia, Alemania, Dinamarca, España y varios otros, aparte de las principales capitales argentinas. Un disco nuevo siempre modifica la propuesta en vivo y eso se siente en las giras, siento que se abrió camino entre el público en este tiempo".

Se trata de un disco que encierra en sí un monumental trabajo de producción, con pequeñas orquestas de cuerda y músicos invitados en el estudio, sin el recurso de los sintetizadores.

"Me gusta porque siento que en Confín logré algo que venía buscando hacía tiempo. Tiene una historia muy extensa e intensa. Fue un trabajo largo y arduo, que implicó abandonar muchas cosas que habían alrededor para llevarlo adelante. Hubo un estudio preliminar importante para entender cómo vestirlo, cómo instrumentarlo, qué canciones dejar afuera, a qué equipo convocar para realizarlo, porque soy solista, pero trabajo en grupo siempre. Y después hacer que todo eso empiece andar, fue mucho tiempo. Creo que dimos con algo que tiene una identidad muy fuerte. Me encanta lograr que un disco con tantos músicos (participaron 27) tenga una identidad tan particular. También cambió cierta forma de escribir, y me gusta ese cambio", comentó sobre el proceso de creación de Confín.

Quizás la música de Mantel no es la que más suena en las playlists, pero es un artista que vale la pena descubrir y escuchar con auriculares, para no perder detalle.

De tres discos en los que despliega su originalidad armónica, Nictógrafo, Miniatura y Unas horas, deriva un disco que la crítica especializada no ha dudado en calificar como superador: Confín.

"Me aburre la idea de retomar algo que me funcionó bien. Voy intentando hacerme trampas para no repetirme, entonces intento inhibir esos impulsos más automáticos. Me interesa estar tan sorprenderme antes a mí que a nadie. Sentir un cierto vértigo de no saber a dónde irá la canción en la que estoy. Saber en qué dirección voy, pero no conocer el lugar de llegada", concluyó el artista.

Las entradas anticipadas pueden conseguirse en The Music Store (Gualeguaychú 438) y Luis Alberto Bar (Victoria 298, esquina Salta) a un valor de 100 pesos.