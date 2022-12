Los talleres de comunicación y teatro en las unidades penales tendrán su muestra

Este taller se desarrolló durante la segunda mitad del año y está cerrando sus actividades en las que convocó a casi 30 personas privadas de su libertad, bajo la coordinación de la licenciada Paula Righelato y el acompañamiento de un equipo extensionista conformado por estudiantes de Comunicación Social.

En la Muestra final ‘Chamuyo Teatro’ se recrearán diferentes escenas de la vida cotidiana, algunas relacionadas con el fútbol y sus pasiones; otras donde la felicidad, el amor, y el humor son protagonistas.

En palabras de una de las coordinadoras del espacio, Anabel Rodas, sostuvo: “Las historias que presentaremos son el resultado de entrelazar pequeñas experiencias personales, las que se pusieron en común en cada uno de los grupos de trabajo. Al sumarles un poco imaginación y creatividad dieron como resultado estas escenas.” Y agrega que “antes de actuar, si bien los nervios suelen apoderarse de nuestras emociones, lo que más deseamos es que todos podamos disfrutar así como lo hemos hecho durante todo el proceso de creación. El juego ha sido la herramienta para poner en ejercicio las indicaciones de nuestra profe y es hermoso poder compartirlo con personas cercanas a nosotros quienes serán nuestros espectadores”.

En este sentido, sobre el hacer teatral, algunos de los participante indicaron: “Te lleva, te cambia de emociones, en una obra por ejemplo te podés sentir bien, mal, triste y te vuelve la alegría de vuelta; en una sola obra, y eso es lo que más me gusta del teatro” (M); o “el propósito por el que me anoté en Teatro es justamente porque me gusta tratar de expresar ese niño que llevamos dentro y quitarnos de esa vergüenza… creo que todos tenemos un niño adentro y todos tenemos que tratar de expresarlo” (E).

La fiesta de cierre continuará el 13 de diciembre en la Unidad Penal N° 6 Concepción Arenal.

Trabajo mancomunado

El equipo del Programa está conformado por: Anabel Rodas, Stefanía de la Fuente, Ana Paula Morales, Rocío Dondonei, Agustina Quinteros, Aldana Laime, Abril Escouboué, Anahí Stahringer (Taller en la UP1); Dominique Richard y Eloísa Gómez Castro (Taller en la UP6), junto a las docentes de teatro Paula Righelato y Antonella Fernández Pabón. Colaboradores del equipo: Amilcar Zonis, Vanina Hauff, Agustina Favre. Docentes del Programa: Gretel Schneider, Irene Roquel y Lucrecia Pérez Campos.