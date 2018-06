Los Príncipes intramuros: Ensayo, anécdotas y presente de la banda que hace bailar al país

No hay lugar donde Los Príncipes no hayan llevado su música: clubes de barrio, escuelas, boliches, estadios, calles, canales nacionales y cientos de fiestas populares. Es que justamente, son populares. La gente los quiere, los sigue, saben las letras de sus canciones, las hacen propias. Quien no escuchó en alguna fiesta el tradicional Pasito del Canguro, y lo bailó, porque "el que no baila... es re bolu...", la infaltable Tormenta de Arena que les abrió muchos caminos y escenarios, Una Fotografía, Yo la Muevo, Que Pregunta mi Amor, Piel de Azúcar, Bandida, No Voy a Mover un Dedo, La Manito, Giro Alrededor y Alcánzame los Huevos.

Queríamos mostrarles como es la intimidad de esta banda de amigos, descendientes directos de Los Príncipes del Compás que, desde 1991 a esta parte, editaron 10 discos y obtuvieron cinco de Oro y uno uno de Platino.

Por eso el jueves por la mañana, sin hacer demasiado ruido nos metimos en la sala de grabación y ensayo Nigthrider de "Corcho" Soñez. Allí los integrantes de la banda contaron las mejores anécdotas, hablaron de su trayectoria, del secreto para mantenerse vigentes y revalorizaron su público como parte fundamental de su éxito. Nos regalaron sus clásicos y desglosaron que significan para ellos. Nos mostraron su historia y sus roles, además de sus proyectos y lo que significa estar unidos por una misma pasión, la música.

La voz es de Jorge Pesoa, Wilton Osan está a cargo de teclados, acordeón, coros y es además director musical, Miguel "Lobito" Mendoza en bajo y coros, la percusión a cargo de Germán Mendoza y Martín Rodríguez, Mariano Larrosa en piano y coros y Gonzalo Shcepens en teclados.

"Una vez participamos de los Carnavales de Tucumán y allí, en algunos sectores más alejados de la ciudad se conservan ciertas cuestiones como recubrir los espacios con toldos y los escenarios armados de forma precaria. Al terminar el show debíamos pegar un salto a una heladera vieja. Los más ágiles lo logramos, pero el bajista, el "Lobito" se azotó contra el piso, se acordó de todos los integrantes de nuestra familia", fue una de las anécdotas que recordó Wilton Osan en diálogo con UNO. También otro episodio en que él mismo cayó al piso con su acordeón. La máquina de humo tiraba una especie de glicerina que lo hizo resbalar. No se podía levantar y la gente se reía. "Nos han pasado cosas muy lindas y las anécdotas son interminables", aseguró el músico.

La alegría y el ambiente de camaradería da cuenta del momento que vive la banda y también de la relación que los atraviesa más allá de lo musical, ya que se consideran familia.





"Somos buenos músicos todos, pero mejores personas, y eso es lo más importante para llevar adelante un proyecto", aseguró en nombre de sus compañeros.





"Recorrimos Argentina de punta a punta. Desde Rosario de la Frontera a Usuahia. Grabamos varios discos, editamos un disco en Chile, otro en México, no viajamos cuando tuvimos la posibilidad, por diferentes motivos. Nuestro sueño pendiente es ése, llevar nuestra música hacia otros lugares del mundo. Nos consideramos músicos que no hacemos otras cosa que divertir a a gente, ese es el objetivo mayor porque no hay otra manera de vivir que no sea sonriendo y pasándola bien".





Discografía





*LOS PRÍNCIPES / 1992 Incluye: Tormenta de Arena, No voy a mover un dedo, entre otros.

*CALIENTE / 1993 Incluye: Loco por tu amor, El Artesano, Piel de azúcar, entre otros.

*ENCHUFADÍSIMOS / 1994 Incluye: La Mulata Eléctrica, Toro é cabaña, entre otros.

*DUROS DE MATAR / 1995 Incluye: El Pasito del Canguro, Que pregunta mi amor, entre otros.

*UPA JA! / 1996 Incluye: Fuera de mi, La casa de Tu madre, Una Fotografía, entre otros.

*AL ATAQUE! / 1997 Incluye: Al rojo vivo, Don Sanchez, El Anillito, entre otros.

*SUPER SONICOS 2005 Incluye: Desesperado, Bandida, Esto es una fiesta, entre otros.

*SIN LIMITES / 2007 Incluye: La Lola, La Vecina, entre otros.

*HAGAMOS QUE GIRE / 2013 Incluye: Giro Alrededor, Quiero Bailar, Ya no puedo parar, entre otros.

*PLANETA PRÍNCIPE / 2014 Incluye: Loco por tus besos, Para ser campeón, entre otros.