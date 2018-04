Los Montaner arrasan en el reggaetón con las damas de la música latina

El dúo de música latina Mau y Ricky, formada por los hijos del argentino-venezolano Ricardo Montaner, sacude los rankings latinos y estadounidenses con su mezcla de hip hop y reggaetón con el single "Mi mala", donde participan poderosas figuras femeninas como Lali Espósito, Karol G, Becky G y Leslie Grace. El dúo integrado por los hermanos Mauricio y Ricky Montaner lanzó su primer disco en 2011 que buscaba fusionar el pop latino con el R&B y funcionó muy bien, pero en el lapso, la dupla decidió cambiar el recorrido musical.

Los jóvenes Montaner absorbieron lo que sonaba en las radios y en las calles del Caribe, y le dieron rienda suelta a su gusto por el R&B, el hip hop, el reggaetón y los ritmos folclóricos urbanos.

Llamaron a la sensual cantante colombiana de trap y reggaetón Karol G para lanzar "Mi mala", que les permitió conseguir una nominación al Grammy.

Pero la canción terminó de explotar con el remix donde participan la argentina Lali Espósito, la hija de mexicanos Becky G y la dominicana Leslie Grace.

El video exuda sensualidad y muestra a esta camada de cantantes mujeres empoderadas y tomando las riendas para dejar atrás al machismo del reggaetón.

Mientras tanto, Mau y Ricky produjeron la canción de Ricky Martin, "Vente Pa' ca'", otro hit. La siguieron canciones como "Voy que me quemo" y "Para olvidarte", que formarán parte de su próximo disco, "Arte", mientras tanto compusieron para Becky G, Lali Espósito, Leslie Grace, Anitta, Juanes y para otras figuras de la música latina como Ednita Nazario, Brian Cross, Thalía y Cristian Castro. Sobre la fórmula que encontraron para unir los ritmos latinos y hacer estallar los rankings, Mau y Ricky charlaron con Télam.

—¿Esperaban este boom con la canción "Mi Mala" que es el primer single de su nuevo disco?

— Mau: Sentimos que es nuestro primer sencillo, aunque tengamos mucho tiempo trabajando juntos. Lo anterior era otra banda, a la que le tenemos mucho cariño y aprendimos muchísimo, pero hoy estamos emprendiendo una nueva carrera y un nuevo comienzo.

—¿Escuchaban ustedes hip hop, americano y lo urbano y decidieron mezclarlo con sus gustos?

—Ricky: Yo creo que siempre hemos sido bastante abiertos con las cosas que escuchamos. Nosotros nos criamos parte en Venezuela y parte en los Estados Unidos, entonces siempre estuvimos expuestos a ambos mundos y Miami al ser tan latino también fuimos muy expuestos a todo lo que es el lado urbano. Todas esas influencias y todo este tiempo escuchando cosas distintas han logrado que nosotros finalmente encontremos un sonido muy propio y nuestro.

—Uno de los padres del reggaetón, Daddy Yankee, explica cómo entra el hip hop y el urbano en la gente. l dice que en los niños y en las mujeres entra por el beat y en los hombres por los ojos, por las mujeres bailando. ¿Cómo hacen con el beat para probarlo?

—Ricky: Perdón, pero me voló la cabeza esa buena respuesta (risas).

—Mau: Las canciones las probamos con mi esposa, con las chicas, con mi hermanita Evaluna, con mis sobrinos, los niños son un buen parámetro porque ellos bailan aquello que realmente los mueve. Evaluna es un termómetro espectacular de la canción. También nuestro equipo y se lo ponemos a nuestros sobrinitos. Si ellos son capaces de bailarlo y de acordarse de algo, eso ya es muy bueno y significa que hay gancho.

—¿Les gusta esto de tener una canción y ya publicarla y subirla a las redes como un single?

—Mau: Nos gusta mucho, porque ese momento, que es corto, cuando uno está emocionado con algo que acaba de escribir, ese impulso de la primera escucha de la disquera y el equipo es muy importante. Si uno deja pasar mucho tiempo se enfría, nosotros somos muy fans de lo rápido que está sucediendo todo ahorita. Uno podría con mucho menos tiempo sacar una canción con un video y que explote, antes era todo un proceso de un año casi para hacer un disco, y la portada y el video y llega un momento en que uno tenía tres años más y no tenía nada que ver con las canciones que había escrito hace tantos años. Por ese lado nos gusta también, sentimos que uno ahorra muchísimo tiempo y plata y que las canciones no se pierden, antes pasaba que en un disco salían dos o tres sencillos y con las otras siete canciones no pasaba nada. Con esto nos aseguramos tener el control de cada canción y cada una de las letras y las melodías, ya que nosotros somos bastante picky a la hora de hacer canciones.

—¿Cuántos temas ya tienen compuestos?

— Mau: Tenemos como 17 (risas).

—Ricky: Tenemos varias canciones que no solamente van a salir a través de nuestra plataforma, sino que a través de otros artistas también. Seguimos creando y haciendo cosas.

—Mau: Ahorita estamos en proceso de hacer.

—Ricky: Estamos colaborando con varios compañeros y amigos que gracias al éxito se nos han abierto las puertas para trabajar con ellos y eso es muy bonito, pero también creemos que el centro de todo es la canción. Por ejemplo, nuestra próxima canción es sin featuring por ahora. Tenemos varias canciones con featuring, pero el sencillo que elegimos fue ese. Fue una elección de parte nuestra y de la compañía también, por una cuestión de que creemos en la canción. No sentimos que tenía el lugar para meter un featuring, aunque si surge algo impresionante, genial. Nosotros creemos en las colaboraciones que tienen sentido, que no sea solamente por poner un nombre más ahí.

—¿Creen que este boom de la música latina puede servir para que las radios estadounidenses y europeas empiecen a abrirles las puertas a todos?

—Mau: Sí, se abrieron ya. Se nos ha abierto la puerta para que canciones como Mi Mala estén número uno en ventas en Bulgaria y rankeadas en Italia, Alemania e Israel. Ese tipo de cosas jamás las hubiésemos soñado hace cinco años, que esté sucediendo ahorita es hermoso. Es gracias a eso, la gente quiere el ritmo y ese calor latinoamericano.