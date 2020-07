Lollapalooza Chicago 2020: el festival será virtual y gratuito

Es cierto, no se podrá estar en el estadio saltando y cantando como se hace habitualmente. Tampoco estarán las bandas en el escenario dándolo todo, como es la costumbre. Sin embargo el Lollapalooza Chicago encontró la forma de que sus fanáticos tengan en este 2020 una cuota de su música favorita en una especie de gran show virtual, en medio de la pandemia del coronavirus. Eso sí, a cambio bien se podría decir que esta vez los cuatro días serán gratuitos.

Las fechas en las que se presentará el Lollapalooza Chicago on line serán jueves 30 de julio, viernes 31, sábado 1 de agosto y domingo 2. La transmisión será exclusivamente a través de Youtube y en total habrá más de 150 presentaciones entre bandas, artistas y figuras.

Lollapalooza.jpg

Como era de suponer, el line up contará con grandes artistas como Paul Mc Cartney, Metallica, The Cure, Cypress Hill, Yeah Yeah Yeahs, A$asp Rocky, Alabama Shakes, LCD Soundsystem, Imagine Dragons, y Chance The Rapper, OutKast y Arcade Fire, celebrando el 10° aniversario de su álbum del año, The Suburbs, galardonado con un Grammy, y mucho más, informaron desde la página oficial del evento.

Lolla2020 también presentará actuaciones en vivo de artistas increíbles Alison Wonderland (Live Set), Carnage, HER, Kali Uchis, Kaskade, Louis the Child, NGHTMRE, Pink Sweat $, SAYMYNAME, Tank and the Bangas, The Neighborhood, Vic Mensa, Yungblud, ZHU y muchos más.

El fundador de Lollapalooza y el líder de Jane’s Addiction, Perry Farrell, organizará conversaciones con amigos icónicos y creadores de gustos, incluidos Lars Ulrich, Chuck D, Matt Pinfield y más. También dirigirá una actuación especial de la Orquesta Kind Heaven con Taylor Hawkins, un tributo a David Bowie con el pianista Mike Garson, la primera reunión de Porno para Pyros en 24 años y algunas otras sorpresas especiales.

Cabe recordar que el Lollapalooza Argentina 2020 iba a llevarse a cabo el 27, 28 y 29 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, pero fue suspendido días antes de que se decretara la cuarentena.