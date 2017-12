Lo prometido es deuda: el power dúo Malman vuelve a tocar en Paraná

El power dúo cordobés, Malman, continúa presentando Campo, su primer disco, el cual fue lanzado a finales del 2016. La gira Campo 2017 los llevará por distintas ciudades del país, mientras trabajan en lo que será su próxima placa. Seis meses después de su primera presentación en Limbo, vuelve a la capital entrerriana, esta vez junto a Seta, de Paraná.

Tocarán este viernes, desde las 23 en Limbo Pub (Güemes y Liniers).

Malman es un grupo de rock formado en 2015, que fusiona con funk y soul, pero lo más interesante de esta banda es la búsqueda sonora que logran sus dos integrantes: Agu Romanelli (voz y batería) y Andrés Gutiérrez (bajo y coros), ambos nacidos en la ciudad de Río Cuarto y actualmente radicados en la Ciudad de Buenos Aires. Ellos describieron su sonoridad a Escenario como "poder, fuerza, melodías y frescura".

Entre sus múltiples influencias se destacan Soda Stereo, Charly, Coldplay, Red Hot Chilli Peppers , Audioslave y Rage Against The Machine. En esta dupla se combinan baterías con un audio fuerte y abierto, con un sonido no menos poderoso desde el bajo, en conjunto con riffs bien marcados y loops que desencadenan en canciones que van del rock al groove matizando desde las voces la calma y la furia. El resultado es un audio tan sólido que parece increíble que sea una banda integrada por dos.

Tienen una formación atípica para una banda de rock, y eso, de alguna manera influye a la hora de componer canciones: "No fue una elección ser un power dúo, salió de juntarnos a zapar y divertirnos. Hasta nos dimos cuenta que salían riffs y melodías pegajosas, entonces empezamos a componer canciones. Y así llegamos a nuestro primer disco. Componemos en algunos casos desde la guitarra acústica y después lo adaptamos a nuestra formación, o también desde nuestra formación directamente. Es divertido", dijeron.

En abril de 2016 grabaron su primer disco, Campo, en el estudio de Carajo, para que luego las manos de Pablo Peyrano se encargaran de realizar la posterior mezcla y masterización en Estudio Humano. Las ocho canciones que componen el LP, de autoría de la banda, versan sobre la búsqueda intrínseca del ser humano y son un compendio de pasajes musicales que van desde alguna balada rockera hasta los temas más alternativos.

Sobre el proceso de creación de Campo, señalaron que fue "juntarnos a tocar, experimentar siempre desde el bajo y la bata, tratar de arreglárnosla con lo que tenemos, siendo dos nada más, sin usar otros instrumentos, ni pistas o secuencias. Ensayar mucho, probar mucho nuevos sonidos y nuevas estructuras".

Por último, se refirieron a la recepción del público para con el dúo: "Siempre con sorpresa ya que la formación es poco convencional, pero siempre con la mejor onda".

En tanto, SETA se formó en Paraná a fines del 2010. Actualmente presenta su primer disco de producción independiente, que consta de 11 canciones compuestas con un lenguaje rock logrado como sonido único de la banda.

Sus integrantes son Milton Merlo (voz), Esteban Rodríguez (guitarra), Rodrigo Londero (bajo), Joaquín Gómez Weinzettel (batería) y Darío Londero (guitarra).