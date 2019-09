Llega a Paraná un premiado film sobre género e identidad sexual

Llega a Argentina y a Paraná Bixa-travesty, un documental brasileño que pone en tensión las categorías de género, identidad sexual y la manera de transitar los márgenes.

Este film político se instala en las salas después de un exitoso recorrido mundial y premiaciones en múltiples festivales para contar la historia de Linn da Quebrada, una artista negra y travesti de las favelas de Sao Paulo que elige enfrentar las injusticias desde un lugar distinto. En Paraná se proyectará el viernes 20 en el cine Rex.

Sobre la película

El cuerpo de las mujeres trans se convierte en un medio de expresión político,tanto en el espacio público como en el privado. Linn da Quebrada –cantante y compositora transgénero– deconstruye los estereotipos femeninos y masculinos. El documental de Kiko Goifman y Claudia Priscilla retrata a una artista carismática que nos abre la puerta a la reflexión desde su experiencia, y que, tensiona categorías de género y discusiones alrededor de la diversidad y la política de la afectividad.

Linn canaliza su narrativa como obra de arte y como arma contra el machismo y la misoginia. A través de sus experiencias personales, la cantautora y actriz nos lleva a involucrarnos en la polémica ruptura de estereotipos y paradigmas. Ser víctima no es una opción, y es algo que Linn manifiesta de manera muy clara en sus canciones y sus diálogos: “Es político que nos amemos a nosotras. Creo que es un deber, es mi deber ser feliz”

Claudia Priscila, la directora de este documental, imprime en él una tradición disruptiva con respecto a la producción y el contenido de las manifestaciones artísticas del colectivo LGBTIQ+ como se pone de manifiesto en trabajos anteriores como Olhe Pra Mim de Novo (Look at Me Again, 2011).

Bixa Travesty, aclamada por la crítica, imprimió su huella recibiendo premios de alcance mundial, como Mejor Documental en festivales de Berlín, Francia, Serbia, Italia y Suiza entre otros.

En septiembre llega a los cines del país para proyectarse acompañada de eventos culturales y presentaciones especiales.