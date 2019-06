Lizy Tagliani: "Los pobres no somos brutos, necesitamos posibilidades" copy

Lizy Tagliani se llevó un premio Martín Fierro por su trabajo en el ciclo "Cortá por Lozano", que se emite en la pantalla de Telefe, y le agradeció a su mamá por los valores que le transmitió durante su infancia. Emocionó e hizo reir en un profundo discurso en defensa de los que menos tienen.

"Quiero agradecer a Aptra por el premio, a mi familia y a mi mamá por los valores, por todo lo que me ha dado con lo poquito que teníamos. Cuando tenía 7 años caminaba 3 cuadras para agarrar un balde de agua de una bomba".

Luego agregó: "Ahora, cuando veo tratar a los pobres como si fuéramos personas que ni siquiera saben pensar, les cuento a todos que sabemos y conocemos mucho más de lo que todos creen".

"Lo único que nos falta o lo que me faltó en ese momento: fueron recursos, personas que nos ayuden a salir adelante. Las oportunidades de la vida que quizás todos tuvieron y que a veces nos cuesta tener a nosotros. No somos brutos, necesitamos posibilidades" expresó.

Por otro lado recordó a quienes le abrieron las puertas en la radio y la televisión: "Gracias a toda la gente del medio de darme la oportunidad. Gracias a toda la gente que una vez, paradita atrás de una valla de la tribuna de Marcelo Tinelli dijo 'Que baile Lizy' y a partir de ahí… (aparecieron) Susana Giménez, Santiago del Moro…"

Cabe recordar que Tagliani debutó en el Bailando 2014, realizando el reemplazo de Mariana "Loly" Antoniale. Ese mismo año, era columnista del programa radial del actual conductor de ¿Quién quiere ser millonario?, a quien destacó por haber apostado por ella. "Es una persona que me dio una gran oportunidad y que pensó que no era solo una chica trans, que lo único que podía hacer eran chistes sobre su bigote. Si, mi bigote me molesta pero es parte de mi vida y de mi historia".

Y al finalizar su agradecimiento, levantó la estatuilla y, muy orgullosa de su trabajo, habló de su pasado: "Hoy acá me dan la oportunidad de demostrar que las mujeres no solamente somos mujeres trans, mujeres biológicas. Somos personas dispuestas a vivir y ser felices".