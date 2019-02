Litoral Stand Up Comedy invita a una noche de humor frente al río Paraná

El viernes 8 en Parientes del Bar (Calle del Pescador S/N, Puerto Sánchez) se presentarán, Belisario Ruiz, Mateo Izza y Nacho Koornstra –de Litoral Stand Up Comedy– haciendo algunos de sus clásicos y nuevos materiales. La cita es a partir de las 22.

El stand up es un estilo dentro del extenso género de la comedia, que se basa en la presentación de una rutina sobre la visión personal, crítica y humorística de acontecimientos de la vida cotidiana del monologuista o de su entorno, que atrapa al público en base al grado de identificación que este pueda lograr con las situaciones que se recrean. Pero también depende de la eficacia, la gracia y la potencia del relato.

Tras varios años de tener el género instalado en la Argentina, la cantidad, variedad y calidad de los comediantes aumentó en forma exponencial y esto trajo como consecuencia un aumento del público, incluyendo también el público de Paraná, que sigue creciendo y se va renovando.

En esta oportunidad se presentarán tres de los seis integrantes del grupo Litoral Stand Up Comedy, que desde 2014 viene haciendo presentaciones en Paraná, Santa Fe y localidades entrerrianas.

Belisario Ruiz es docente de Lengua y fan de la comedia en todos sus formatos. Ha trabajado con el grupo humorístico Los Tocomochos, colaborando en números para teatro y realizando sketchs para la tevé como guionista y actor. Coautor y coproductor de la película Aunque Parezca Raro, estrenada en 2015. Hace el programa Tiempo de Bolas Tristes (Radio Uner 100.3).

Mateo Izza es actor y politólogo. Como actor ha realizado distintos trabajos en cine, televisión y teatro, entre los que se destacan su participación en el film Cuestión de Principios (protagonizado por Pablo Echarri y Federico Luppi) y la serie televisiva Habitación 13. Siempre ligado al humor, hace seis años decidió incursionar en el mundo del stand up.

Nacho Koornstra es actor y productor independiente. Ha realizado cientos de presentaciones de rutinas cómicas en varietés, eventos sociales, convenciones de circo y festivales. Es miembro, además, de la compañía Tocomochos y coordina el ciclo de espectáculos de bar Variedades y Humor. Participa del programa de radio Veníamos Bien (Vorterix Paraná 91.7) Dirige teatro y es docente.

Litoral Stand Up Comedy se completa con Eva Cabrera, Ignacio Grünbaum y Lisandro Riera. El grupo mantiene un nivel parejo y cada uno de los comediantes sabe conquistar al público con su propio estilo. Además, siguen buscando nuevos recursos humorísticos y orientándose a nuevas temáticas.

Formado en 2014 ha realizado más de 400 funciones en Paraná, Concordia, Federación, Chajarí, Hasenkamp, Piedras Blancas, Santa Ana, Viale y Santa Fe. Además organiza talleres y presentaciones de espectáculos con artistas de larga trayectoria; entre ellos: Señales de Humor (Bs. As.), Federico Simonetti (Bs. As.), Brian Rullansky (Bs. As), Srta. Bimbo y Noelia Custodio (Bs. As.), Guillermo Selci (Bs. As.) y Luis Rubio (Rosario). En 2017 y 2018 organizó dos ediciones, respectivamente, del Festival de Stand Up del Litoral con artistas de Paraná, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires.