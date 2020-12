Leo Bartolomé vuelve a reencontrarse con el público

Leo Bartolomé Transformista 3.jpg Leo Bartolomé ha volcado su arte como transformista a los espectáculos de humor. Gentileza de Nano López

–¿Cómo es el show que estás preparando para tu regreso?

–Estoy preparando un show con todo el humor que ya la gente está o estaba acostumbrada a ver en los eventos presenciales, obviamente y debido a los protocolos va a estar modificado en ciertos aspectos, por una cuestión de distanciamiento social, ya que debemos acatarlo. El artista no puede acercarse a menos de dos metros y eso se torna difícil para ciertos cuadros de humor donde el público participa así que estoy trabajando en modificar ciertos aspectos del show, pero intentando ponerle todos los condimentos necesarios, como siempre, para pasar una noche con mucho humor; habrá sketches, monólogos donde obviamente hablaré de todo lo que hemos pasado y vivido por el aislamiento, la virtualidad, siempre poniéndole humor y el respeto que se merece cada tema. Imaginate que en estos nueve meses tenemos mucha tela para cortar. Estoy preparando los distintos personajes que he desarrollado como transformista, con su vestuario correspondiente que es lo que también me caracteriza en cada espectáculo, cuadros musicales con todo el glamour donde también se irá mezclando la emoción, después de tantos meses sin poder trabajar de la manera que uno estaba acostumbrado, con nuestro público presente que tanto nos llena el alma. Vamos a homenajear a los artistas, a quienes todo se nos hizo más difícil estos meses.

–¿Cómo han sido para vos estos meses lejos del público?

–Estos meses fueron muy duros para los artistas y toda la gente involucrada en los eventos culturales, nosotros trabajamos a veces con mucha gente detrás de escena, desde asistentes, técnicos, sonidistas y por supuesto los organizadores de eventos, que hemos estado parados casi nueve meses. Más allá de lo económico que fue muy difícil afrontar el dia a dia, sin ingresos, he extrañado muchísimo el poder trabajar libremente y con el público presente, la calidez de sus aplausos, la risa, la carcajada espontánea en cada evento, y ni hablar del afecto luego de terminar cada show, donde la gente te pedía fotos y te llenaba de agradecimiento y amor. En estos meses, ese público que me elige ha estado presente de manera virtual o mandando mensajitos por la redes, y eso también es maravilloso. Los streamings que hice este año fueron una experiencia hermosa, ya que estuve en coproducción con Mariano Tardivo, y trabajamos con un formato de televisión, donde el público fue la cámara. Fue un trabajo increíble, donde también me acercaba al público por medio de sus comentarios y videollamadas durante el show virtual, pero que obviamente no es la misma calidez que nos da el público presencial. Por eso este espectáculo que estoy preparando está cargado de emoción, volver a los shows con público presente es una sensación hermosa. Estoy muy ansioso porque llegue el día, ya que en tantos meses sin trabajo y entre tantas idas y venidas para la aprobación de protocolos de trabajo y habilitación se tornaba muy incierto nuestro regreso a lo presencial. En este contexto quiero hacer público mi agradecimiento al organizador de este evento, el señor Ángel Albornoz, que con tanta insistencia y perseverancia logró en parte este regreso, con su lucha para poder habilitar los eventos en Paraná y por supuesto por confiar en mí para este evento.

Leo Bartolomé transformista 2.jpg El transformista Leo Bartolomé es reconocido en Paraná y Santa Fe por sus shows de humor

–¿Hay planes de hacer temporada en la costa para este verano?

–Con respecto al verano, y a la temporada teatral, eso todavía está bastante incierto, si bien he tenido charlas con algunos productores, nada es seguro no sólo en lo que es la cuestión teatral sino también en lo que respecta al público, que no se sabe si irá o no a veranear este año. Más allá de lo económico, la gente en su mayoría todavía está temerosa del virus, por ende ha decidido no viajar, o hacerlo a lugares más cercanos, o a casas quintas, eso es una realidad, así que considerando estos aspectos todavía estamos viendo la posibilidad de hacer teatro en verano en las costas argentina.

Si tengo esperanzas de que a partir de ahora, y con cuidados respectivos, podamos empezar a trabajar con muchos eventos, porque la gente necesita salir de sus casas, necesita la recreación, necesita el humor, divertirse, salir aunque sea de a poco de tanto encierro, aislamiento, del temor y la incertidumbre que hemos vivido durante este año. Como siempre digo, la risa sana, el humor salva vidas.

Para asistir al espectáculo del transformista Leo Bartolomé, es necesario reservar mesas a los teléfonos 3434558572 o 3435143937.