"Las venas son del color del que hablamos", el nuevo libro de Elián Del Mestre

Las venas son del color del que hablamos es el título del nuevo libro de Elián Del Mestre, poeta de Paraná que desde hace un tiempo está afincado en la Patagonia para estudiar Letras en la Universidad Nacional del Comahue. Escritor prolífico y emprendedor, con un marcado estilo lúdico y hasta humorístico, tiene publicados ocho libros previos: El libro que no fue jueves (2010), Pulóver (2014), Así conocí una Rom (Cuaderno de Elefantes 2017), Sergio (La Gota Ediciones 2017, Punto Aparte 2018), Dame la mochila (Chatmuyo Ediciones 2018), Después de los pájaros (2018), Tal vez mañana mariposas (2018) y Como si fuera de día (2018).

Escenario dialogó con él acerca de este nuevo libro de poemas que fue ilustrado por el artista paranaense Lucas Mercado.

—El libro arranca con un lista de cosas a las que le atribuís el color azul ¿un ejercicio poético?

—Escribir para mí es un poco jugar. En todo este tiempo hice cosas muy extrañas con la excusa de escribir. Con Pulóver estuve dentro de un ropero una tarde. Busqué todos los pulóveres de la casa de mi abuela, hice una pila, y los miré durante horas. Me encimé mucho pulóveres, llegué a ponerme cinco pulóveres. Con este libro (Las venas son del color del que hablamos) pasó algo lindo: le pedí a Emilia (su compañera) que haga una lista de cosas azules. Se suponía que yo tenía que escribir en base a los elementos de la lista. Que empezó a relacionarse de una manera extraña con los poemas que iban surgiendo. A veces se hacía alusión directa a algo que estaba enumerado. Lo que terminó pasando es que de la lista usé muy poco, pero lo azul, lo intrínseco de la lista, terminó atravesando el libro.

—¿Cómo nació este libro?

—No sé muy bien cómo nacen los libros. Lo que puedo decir es que este libro lo escribí enteramente en Neuquén, y es un libro que escribí estando enamorado. Este libro nació en el medio de un viaje, estábamos con Emilia en Brasil arriba de un barquito, éramos felices, empezamos a jugar alrededor de las cosas azules del mundo. Le dije que haga una lista, que ella empezó a hacer en ese viaje. Esa lista está en la primera hoja del libro. Lo loco es que si bien aparecen algunas de las enumeraciones en algunos poemas del libro, mayormente no escribí sobre el contenido de esa lista en sí. Solo sirvió como disparador para llegar al color azul, que es lo que unifica todo el libro. Los mecanismos creativos son misteriosos.

—Hay también una recurrencia a los ojos, donde alguna vez dijiste que es donde está la mayor intimidad.

–Vuelven a aparecer los ojos. Pero esta vez unos ojos ecuatorianos, los ojos amados. Que son distintos al resto de ojos del mundo. Los ojos del mundo están ahí para ser mirados, fueron diseñados para el encuentro. Me gusta pensar el ojo como mecanismo de la verdad. Hoy por hoy no puedo decir mucho más de sus ojos, hace mucho no los veo. Por los ojos se llora, se dicen cuestiones, se sonríe, se percibe la belleza del mundo que está ahí para ser vista. Las cosas más lindas me las dijeron con los ojos. Pensemos en los paisajes. Pensemos en dos personas mirándose. Sin ojos yo no podría escribir.

—Contaste con la colaboración de Lucas Mercado.

—Lucas hizo un trabajo increíble, se encargó del arte de tapa. Le pasé el libro para que lo leyera y enseguida empezó con un bosquejo de un dibujo que se le vino a la mente y terminó en la maravilla de tapa que tiene este libro. Es uno de los grandes artistas que tiene Paraná.

—¿Dónde se puede conseguir en Paraná?

—Por ahora lo que estoy haciendo es enviar los libros por correo a precio de librería. Laburo mucho con las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram (Los Libros de Elian). La gente me escribe y me dice cuál de mis libros quiere y coordinamos el envío. Todas las semanas estoy despachando paquetes con libros a diferentes lugares del país. Es un buen sistema dentro del marco de la autogestión.