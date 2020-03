Las obras maestras del cine de animación japonés ya están disponibles en Netflix

El 1º de febrero pasado comenzaron a desembarcar en Netflix las películas de Ghibli, uno de los estudios de animación más importantes del mundo. Los fans aplaudieron y los curiosos levantaron las antenas. Se trata del estudio que produjo clásicos como “Mi vecino Totoro”, “El viaje de Chihiro”, “El castillo en el cielo”, “Porco Rosso”, “La princesa Mononoke” y “Nausicaa del valle del viento”, entre muchos otros. Este miércoles llegarán a la popular plataforma de streaming las últimas seis películas (de un total de 21) del estudio japonés, y la propuesta es más que tentadora, sobre todo en estos tiempos de cuarentena, tanto para los más chicos como para los adultos.

Fundado en 1985 por los famosos directores Hayao Miyazaki y Isao Takahata (este último, fallecido en abril de 2018), el estudio Ghibli ha construido a lo largo de los años un universo muy original, con producciones estéticamente asombrosas.

El estudio se distingue por su máxima exigencia artística, su apuesta por mantener la creación artesanal de la animación (lo digital sólo puede alcanzar un 10 por ciento de la película) y su rechazo a crear secuelas o convertir sus éxitos en sagas interminables. Sus filmes son para todo tipo de público y están repletos de grandes enseñanzas sin forzar lo políticamente correcto.

Los fundadores y directores de Ghibli siempre se negaron a vender sus películas a las plataformas de streaming. Es más, se sabe que el veterano Hayao Miyazaki (79 años) no utiliza computadoras ni teléfonos celulares. Pero el productor Toshio Suzuki contó el mes pasado que Miyazaki accedió a que sus películas llegaran a Netflix por cuestiones monetarias: “El está haciendo un nuevo filme, pero eso toma tiempo. Y, por supuesto, dinero”, explicó el productor. Dicha película se llama en inglés “How Do You Live?” y está basada en el libro homónimo de Genzaburo Yoshino publicado en 1937.

Una guía de filmes únicos

Entre las joyitas del estudio japonés recientemente disponibles en Netflix, podemos encontrar “Mi vecino Totoro” (1988), sin dudas el filme más aclamado de Ghibli. Escrito y dirigido por Miyazaki, cuenta la historia de una familia y sus interacciones con un espíritu del bosque al que llaman Totoro, en un Japón de la posguerra. La película recibió los premios más importantes en los festivales de cine animado, y la revista británica Time Out la nombró “la mejor película de animación de la historia”. Hoy en día el personaje de Totoro es un ícono pop: incluso los que no vieron la película pueden reconocerlo.

“El viaje de Chihiro” es otro clásico. Su estreno mundial fue en julio de 2001, y rápidamente se convirtió en la película más taquillera en la historia del cine japonés. La protagonista de la historia es una niña de doce años llamada Chihiro, quien durante una mudanza se ve atrapada en un universo mágico y sobrenatural, y su misión es buscar su libertad y la de sus padres, y así poder regresar a su mundo. En 2002 se llevó el Oscar a mejor película de animación, y es la única película de animé que ha recibido esa condecoración hasta la fecha.

En la misma categoría de “clásico” está “La princesa Mononoke” (1997), la película que le dio notoriedad al estudio Ghibli en el continente americano. Se trata de una fantasía encantadora, una exhortación a vivir en balance con la naturaleza y una aventura que hace recordar a las clásicas películas de samurai de Akira Kurosawa.

Estrenos de abril

Mañana, se estrenarán en Netflix otras seis películas de Ghibli: “Ponyo y el secreto de la sirenita”, “El increíble castillo vagabundo”, “Se levanta el viento “, “Susurros del corazón”, “La colina de las amapolas”, “La guerra de los mapaches” y “El recuerdo de Marnie”.

“Se levanta el viento” (2013) es la última película hecha por Miyazaki (hasta ahora). Con un mensaje directo y pacifista, el filme está basado en la vida de un diseñador de aviones cuyo amor tan puro por volar terminó en el desarrollo de bombarderos mortíferos de la fuerza aérea japonesa. Las imágenes de la vida en el Japón de los años treinta y cuarenta y de las eras tempranas de la aviación son tan hermosas como cautivantes.

“La guerra de los mapaches” (1994, también conocida como “Pompoko”) es la mejor creación del director Isao Takahata, quien empezó en el estudio junto con Miyazaki. Se trata de una alegoría cómica sobre grupos de tanuki (perros mapaches) que unen fuerzas para enfrentarse a desarrolladores inmobiliarios humanos. “Ponyo” (2008) es la interpretación de Miyazaki de “La sirenita”. La historia se centra en un pez orgulloso y valiente que se vuelve amigo de un niño e intenta vivir en tierra firme. Las escenas submarinas fosforescentes son impresionantes.

Otro estreno para destacar es “El increíble castillo vagabundo” (2004), que cuenta una historia de amor poco convencional entre Howl –un mago mitad hombre, mitad ave que viaja a bordo del castillo del título– y Sophie, una sombrerera joven que fue convertida en mujer anciana por una bruja.