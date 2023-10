Las Comadres y Panambí presentarán la obra "Otras"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Las comadres, folklore disidente (@las.comadres.folk)

Escenario tuvo la oportunidad de dialogar con la directora artística y profesora Veronica Mondesert, quien compartió diferentes expresiones sobre la obra.

“Panambí inició hace ocho años y Comadres hace seis como talleres en diferentes espacios pensados para el folklore en un primer momento y que luego se fueron perfilando. Si bien son dos grupos totalmente diferentes no es la primera vez que nosotras trabajamos juntas. Ya hemos hecho una intervención en el combo-danza que se llamó Somos Nuestras, después hicimos un espectáculo en 2021 y 2022 que se llamó Hijas del Agua que también organizamos entre ambos grupos e invitamos a otras mujeres de la danza de Paraná y alrededores”, inició la bailarina.

Continuó: “Panambí hoy cuenta con nueve bailarinas y Comadres con once, todas mujeres y disidencias muy inquietas. En la búsqueda de cómo continuar y qué podíamos hacer surge la necesidad de plantear en esta oportunidad una obra, que será la primera grupal y es mi primera obra escénica como directora, lo cual se presentó como un gran desafío y aprendizaje”.

Ambas grupalidades, si bien transitan las danzas, su punto de encuentro radica en las ganas de encontrarse y su directora se permite explorarlo aprovechando cada una de sus fortalezas: “Una de las cosas que más se destacan en ambos conjuntos con todas nuestras diferencias, tienen que ver con habilitarnos la posibilidad de bailar. Somos mujeres que vamos desde los 30 años a los 70 con diferentes transitares en la danza, diversidades corporales, de edades, incluso de pensamiento. Sí tenemos una línea que hemos constituido. Comadres tiene un perfil más delineado en los feminismos y somos todas militantes de diferentes espacios donde encontramos que la danza es una herramienta de comunicar y plantarnos desde diferentes aspectos, es una herramienta de lucha también. Panambí, por su parte, tiene un lenguaje que tiene que ver muchísimo más con lo sutil del movimiento, con una investigación colectiva donde nos ponemos en objeto de investigación: nosotras nos investigamos desde el movimiento en nuestros recorridos”.

Panambí.jpg El Grupo Panambí y las Comadres se presentaran en la Vieja Usina

Referido al desarrollo de la obra y el proceso creativo Verónica se mostró emocionada y dijo. “¿Quién nos hubiera imaginado presentando nuestra primera obra? Eso nos parece que es realmente conmovedor y abrazador, sin hacernos autobombo, pero es necesario decir que no está pensada la escena para este tipo de diversidades y a la vez lo habitamos de una manera sumamente responsable y amorosa, pero nos esforzamos un montón y esta danza es posible con absoluta responsabilidad, compromiso y dedicación, vamos a compartir esta danza posible y es abrir la puerta a contar nuestra historia, lo vivimos como una necesidad. Cuando hicimos el espectáculo Hijas del Agua, que nosotras tenemos bastante separada la idea de espectáculo y obra, hablamos de mujeres de la historia y nos quedaron dando vueltas nuestras historias cotidianas, las otras, que no són, las sin nombre, pero que no aparecen en los libros y no hay texto que pueda abarcar esas historias cotidianas. Entonces, cuando empezamos a tejer Otras, tuvo que ver con situaciones cotidianas que atravesamos las mujeres y que, en nuestro proceso, ha sido un camino evolutivo y de introspección que, para poder plantarnos de una manera más amable en este mundo y sin ponernos demasiado místicas, hay que entender de dónde venimos, de dónde viene nuestro linaje, cuáles han sido los mandatos, los preceptos, las historias que nos atraviesan y nos trajeron hasta acá. Algunos utilizarán el término sanar, otros de reencontrarse y me parece que está buenísimo, porque todas las mujeres pasamos por eso de reconocernos, así como cuáles son las decisiones conscientes que podemos tomar para un mundo que sentimos que no convive o no comulga con la vida que hoy queremos tener”.

“En ese viaje habla la obra Otras que, en la sinopsis, dice que son historias que pueden habernos pasado a todas nosotras, a algunas, o a ninguna. Son historias cotidianas pero siempre desde una perspectiva de mujeres y disidencias, además pensarlo en clave feminista es lo que nos conmueve y representa tanto”, reflexiona y agrega: “También es necesario decir y repensar, ¿por qué surge esta necesidad? Creo que haber atravesado una pandemia, que hoy parece algo tan lejano no ha sido gratis, nos conmovió un montón y hace que aparezcan el interrogante: si no es ahora, ¿cuándo? ¿A qué vamos a esperar? Echando a perder se aprende. Nuestra obra primigenia tendrá errores, desaciertos y cosas para mejorar, el arte también es eso, pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y también tiene que ver con las cosas que nos permitimos, ya sabemos que el mundo y la sociedad puede permitirnos o no, pero el eje está en qué permitimos nosotras. Hablo con pasión porque estoy maravillada con este proyecto y me van a escuchar decirlo muchas veces, pero es permitirme hacer esto, porque estamos convencidas que la primer ficha está ahí, en permitirse”, concluyó Verónica, no sin antes invitar al público a disfrutar de la puesta.

La obra llevó casi un año de preparación desde que comenzaron los diálogos hasta su consenso que, por la responsabilidad que conlleva, causó revuelo en las bailarinas que no dudaron en convocar al equipo a María Elena Vázquez y Yanina Figueroa.