La Universidad Nacional de Entre Ríos presenta "¡Vino la ciencia!"

A raíz de la cata de vinos, UNO conversó con uno de los propietarios de la bodega, Mauro Jacob. El estudiante de sommelier brindó detalles de cuál es el secreto para crear un buen vino y cuál es la comida ideal para acompañarlo. “¿Qué tiene que tener un vino para que guste? Visualmente que no tenga ningún defecto, ningún precipitado, ninguna turbidez, los aromas deberían ser agradables y en boca también debería ser equilibrado, el vino tiene alcohol, acidez, todo eso debería estar equilibrado, esa sensación de astringencia se queda, todo debería estar como pulido, equilibrado, en armonía, eso habla muy bien de un buen vino y bueno, en esencia si invita a tomar otra copa es lo que importa”, aseguró.

Vinos

Hay varios estilos de vino, pueden ser tintos, blancos, rosados, naranjos, secos, dulces, espumantes, fortificados, “Eso quiere decir que hay muchas formas de elaboración. Entonces, en ese aspecto, el vino es infinito en cuanto al resultado que uno pueda tener, sumando a las diferentes regiones de cultivo y cada una con sus características. Primero el consumidor debe encontrar el estilo que le gusta y no hay otra manera que ir probando todos los vinos que se crucen de diferentes estilos y ver cuál es el vino que más le gusta a uno, porque hay tantos estilos que seguramente uno te guste. Por ahí, el que dice no le no gusta el vino es porque tal vez probó solo vino tinto y tiene un montón de otras alternativas para elegir que, seguramente, uno le va a gustar”.

Hay vinos para cada ocasión y momento determinante, vinos que acompañan determinadas comidas y determinados momentos. En ese sentido, Jacob dijo: “En el plato hay que tener en cuenta si puede ir con una salsa, puede ir con ciertos acompañamientos o con ciertos condimentos que va a ir mejor uno u otro pero bueno, en esencia un vino tinto que es más astringente, tiene más cuerpo, iría mejor con comidas más densas, también con carnes rojas iría bien o comidas grasosas, salsas abundantes, salsas potentes. Y en el caso de los blancos, que son vinos en general más ácidos, más ligeros, acompañar en platos también con una densidad menor, ponerle ensaladas o algo más ligero, pollos, pescados, pero también hay que tener en cuenta si va con una salsa, tal vez iría mejor con otra cosa, si bien hay como ciertas reglas de mariaje por así decir, siempre lo mejor es seguir los gustos de cada uno porque cada persona puede gustar o no de ciertas combinaciones”.

Bodega Los Aromitos.jpg

Bodega Los Aromitos: Jacob contó que Los Aromitos integra viñedos, bodega y reserva natural. Es un proyecto cien por ciento familiar que inició con las plantaciones de vid en Colonia Ensayo en 2010. “Fuimos de los primeros proyectos vitivinícolas de la provincia. Nos unimos a este resurgimiento de la actividad que había iniciado en el 2000. Hoy en día tenemos tres hectáreas de vides en Colegio Ensayo de diferentes variedades tintas, malbec, merlot, syrah, tannat, marcellán, chardonnay en el caso de las uvas blancas y algunas otras uvas de mesa. Hoy en día nuestra bodega está ubicada en la ciudad de Crespo. El cien por ciento de los vinos que hacemos son cultivados por nosotros en nuestro viñedo, con las uvas de nuestro viñedo. Hoy en día nuestra bodega es una de las cuatro que está habilitada por el INV en la provincia de Entre Ríos. Hacemos un promedio de 13.000 a 12.000 litros de vinos finos, tintos, blancos y rosados por año. Además, la finca donde está el viñedo la hemos transformado en una reserva natural privada. Es una reserva de usos múltiples que tiene un objetivo productivo en el caso del viñedo y un objetivo de preservación de flora y fauna nativa en el caso del bosque nativo, que hay unas seis hectáreas de bosque nativo en el mismo lugar donde está la finca que integra el viñedo”, destacó.

Además, en la finca se destacan el turismo y el ecoturismo ya que cuenta con senderos para recorrer y todos los fines de semana hacemos visitas guiadas. Sobre el evento de hoy, Jacob sostuvo que será una gran oportunidad para que la gente conozca sobre la historia de Entre Ríos respecto a la vitivinicultura y pruebe vinos hechos en la provincia valorando así la industria nacional.