La poesía, el lenguaje natural de los chicos

Alumnos de 6º grado de la escuela N° 146 Bases, de Estación Parera, presentará en noviembre un poemario con textos propios. Lo realizaron en el marco de un taller literario coordinado por Rocío Lanfranco. El libro lleva el título Todo Gurí es Poeta.

“Es una antología de poemas de chicos de 11 años que ya es el segundo año que cursan este taller. Lo que hacemos es leer autores argentinos contemporáneos; a partir de esas lecturas los chicos producen sus propios textos, que un poco son reescrituras y también hay textos originales”, explicó Lanfranco a Escenario.

El poemario se editará a través de la Imprenta Aliso y participan 30 alumnos. La ilustración de tapa fue realizada por el dibujante Maxi Sanguinetti.

Lanfranco destacó el interés de los estudiantes con este taller que se realiza en jornada extendida: “Hemos visto que muchos estudiantes que tienen dificultades en la jornada escolar común, en la jornada extendida revierten esa tendencia. Y el taller literario, si bien tiene una guía y está atravesado por la literatura, también es un espacio de catarsis. Los estudiantes que vienen a estos talleres tienen entre 9 y 11 años, muchos están atravesados por la situación económica crítica que estamos viviendo, también por situaciones de violencia. Y aquí pueden expresar sus ideas sobre cómo es ser niño o niña, sus inquietudes”.

Por otra parte, este taller literario acerca a los estudiantes a la poesía, un género poco abordado en los programas educativos. En este sentido, destacó: “La poesía se da en 6º grado como un género literario más, se trabaja la estructura del verso, la métrica, pero no hay producción. Entonces así se convierte en un lenguaje ajeno. Pero con los chicos nos hemos puesto a leer Fui al río, de Juan L. Ortiz, que no es uno de los más sencillos, y lo fuimos interpretando verso por verso. En el verso que dice ‘¿Era yo el que regresaba?’, les pregunté qué quería decir y un chico me respondió: ‘Yo me lesioné, y por dos meses no pude ir a la canchita. Cuando volví no me acordaba de dónde estaban los pozos de la cancha y ya no era el mismo jugador que antes. Hasta que me acordé y ahí volví a ser yo’. Yo creo que los chicos entienden la poesía porque es su lenguaje natural, no debería considerarse algo raro que un niño o niña escriba poesía”.