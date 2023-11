"La nueva estrella" el libro de relatos de Roberto Romani

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Editorial de Entre Ríos (@editorialer)

Escenario se reunió con el autor para dialogar de su nuevo trabajo. El autor expresó: “Muy feliz por que es un libro que me ha editado la Editorial de Entre Ríos, es la primera vez que me edita un libro y para mi fue una gran emoción porque la editorial es de todos los entrerrianos. Hemos trabajado intensamente para que ese fuera el concepto, una editorial de todos los entrerrianos. Yo estoy muy feliz que me hayan invitado a participar de las ediciones de este año 2023 y ahi esta mi primer libro de relatos. He publicado ensayos históricos, ensayos literarios, libros de poemas que tiene que ver con la historia del periodismo y demás pero nunca había incursionado en los relatos. Estos son 60 relatos breves todos ilustrados por Vicente Cuño y hermosamente diagramado y editado por la editorial de Entre Ríos”.

Roberto Romani "La última Estrella".jpg Roberto Romani presenta su primer Libro de Relatos: "La última estrella".

El libro cuenta con ilustraciones del artista plástico Vicente Cuño, consultado por su participación dijo: “Somos muy amigos desde el año 79. Los directivos de radio Gualeguay me invitan a formar parte del equipo de esa emisora y quedo yo como director artístico de la radio. Había un servicio a la comunidad que era mensajeros del éter. Imaginate como hacia nuestra gente para vivir sin el celular sin todas las comunicaciones de ahora.

La radio le abría esas posibilidades. Allá estaba el mensajero del éter y entre los mensajes llegaba para emitir un señor llamado Vicente Cuño que era maestro en la escuela Bruno Alarcón de los Hornillos y Las Lechiguanas, allí nos conocimos, desde ese momento comenzó nuestra amistad. El ya pintaba y me ilustro algunos poémas. Editamos el primer libro e hicimos el primer trabajo sobre Bruno Alarcón, el tambor de San Martín que fué ilustrado por él. Después cada una de las exposiciones que yo hacia tenía la impronta de Vicente Cuño , asi que no dude en invitarlo para que el formara parte de este proyecto de La última estrella”.

La obra cuenta con 60 relatos que transitan diferentes experiencias y momentos del autor, pero como él mismo menciona ésta es su primera experiencia con el formato por lo cual trae nuevos desafios y la propuesta es variada. “Hay relatos históricos, hay relatos de la vida, de lo cotidiano, hay relatos que tiene que ver con amigos que se fueron o los héroes de Malvinas . También del cierre de aquel episodio tan triste que fue la guerra de la Triple Alianza. Nosotros teníamos en el museo Martiniano Leguizamón una sala que se llamaba Mariscal Francisco Solano López, ¿qué tenía esa sala?, los muebles que le habían robado al presidente del Paraguay al término de la guerra. Yo empecé a hacer el trámite. Cuando veo el expediente me asombro. Se fueron uniendo entidades entrerrianas, argentinas y paraguayas y concretamos la devolución que se hizo y cuento algunos pormenores.También de cuando recuperamos los cuadros de Cesário Bernaldo de Quirós que es una anécdota hermosísima del museo de Bellas Artes; la condición era que el gobierno de Entre Ríos para tener esas obras que habían sido donadas por el propio Quirós le pagaran una pensión a su nieto que estaba internado en Diamante. Aparentemente el dinero no lle gaba al nieto, entonces el gobernador de entonces dijo: sino llega al nieto no se paga más. Como no se pagó más, familiares y amigos de Quirós que estaban en Buenos Aires retiraron los cuadros y se los llevaron. Fue un camino larguisimo, la gestión para recuperarlo para restaurarlo. Un buen día tuvimos la noticia que podíamos ir a buscar, las obras y fuimos con Alfredo Godoy Wilson. Imagínate traer 12 cuadros de Quirós que són millones y millones de pesos, esas son cosas que cuento” y continuó: “Los relatos tienen que ver con muchas vivencias tiene que ver con vivencias de los otros, vivencias de la visita de Gardel a Entre Ríos, la presencia de los aborígenes por ejemplo. La cantidad de aspectos que tienen que ver con la mirada de un entrerriano agradecido a la vida que ha a los 66 años decidió plasmar en un libro algunas vivencias y relatos que antes estaban en mí o en alguna rueda de amigos comiendo un asado”.

“Este es mi libro 15/16 individual y 29/30 en lo que hace a libros compartidos, los procesos son siempre dispares. Me ayudó mucho la pandemia en este libro, porque ante la imposibilidad de estos encuentro que yo tengo casi todos los días dije: es el momento de reunir los relatos” , concluyó Romani no sin antes invitar a todos a acompañarlo en la presentación.