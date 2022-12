La Muestra de la Comisión de Cultura de CPCEER será a beneficio de Crisálida

La presidenta de la Fundación de Oncología y Cuidados Paliativos para para Niños y Adolescentes, Laura Petrucci, se refirió al sentido solidario de esta actividad cultural y las necesidades que tienen aquellas familias donde un integrante se encuentra bajo tratamiento oncológico.

“El pedido de la leche en polvo se debe a que nosotros mensualmente entregamos a las familias un bolsón de alimentos perecederos y en Navidad reforzamos las provistas”, afirmó Petrucci a Escenario.

De este modo, los paranaenses que asistan al coliseo mayor de la ciudad a disfrutar de la velada cultural no sólo podrán apreciar diversas disciplinas, sino que además podrán aportar su granito de arena.

“Con lo que recaudemos en el evento va a ser destinado a las familias en tratamiento, que la mayoría están en Buenos Aires porque en Entre Ríos no se realiza radioterapia para tumores sólidos. Además brindamos apoyo a los adolescentes que se atienden en el hospital San Martín de Paraná”, indicó la presidenta de la institución.

Con el aporte que hará el público en el marco de la muestra, se destinará un compendio de alimentos a un total de 20 familias.

Asimismo, además del aporte en productos alimenticios y del apoyo emocional y espiritual, la Fundación brinda asistencia económico. “Todas las familias que se acompañan desde la institución no tienen obra social, tampoco trabajo fijo y siempre estamos ayudando económicamente”, agregó Petrucci.

Con esta actividad del CPCEER la Fundación Crisálida se acerca al cierre de un año de arduo trabajo, aunque 17 y 18 de diciembre tienen previsto un evento deportivo.

Balance del 2022

La Fundación Crisálida viene trabajando desde 2008 a través de distintas acciones. Petrucci remarcó en torno al recorrido del 2002 que fue positivo: “Muchas entidades han efectuado actividades a beneficio de la Fundación y eso no ha ayudado muchísimo”.

No obstante, sostuvo que en cuanto a la obra de construcción de la Sala de Oncología no se ha podido avanzar y que se encuentra paralizada. “Hemos terminado la parte de adelante de la planta baja, que son salones , la oficina y un departamento que tenemos para alojar a los chicos del interior. Pero de la Sala de Oncología, que comprende al primer y segundo piso, no se ha podido hacer nada”, precisó.

La semana próxima la Fundación comenzará a vender las agendas del 2023 a un valor de 3.000 pesos. Por lo cual los interesados podrán acercarse en la institución los lunes, miércoles y viernes de 18 a 20. “Con el dinero recaudado se ayuda a las familias en el pago de los pasajes para que viajen a Buenos Aires para acceder al tratamiento, donde a su vez no tienen un lugar para alojarse. La casa de Entre Ríos ya no los aloja como hace unos años atrás sí ocurría en el Hogar Evita”, concluyó.

Cabe mencionar que Entre ríos es la provincia que más derivaciones efectúa al hospital Garrahan.

Las personas que quieran realizar su aporte económico a la Fundación lo pueden hacer a través del CBU: 3860001001000062078947, Alias: FUNDACION.CRISALIDA.