La joven que estaba con Natacha en el boliche dijo que la vio tomar "pepa y alcohol"

El productor de espectáculos Raúl Velaztiqui Duarte fue detenido ayer por el delito de falso testimonio. Velaztiqui, quien llamó al 911 para alertar que Jaitt "estaba" descompuesta en la cama de la suite del salón de fiestas Xanadú en Villa La Ñata y recibió a la Policía Bonaerense y a los paramédicos junto al dueño del lugar, el empresario Gonzalo Rigoni, ya declaró dos veces como testigo en la causa investigada por un equipo de tres fiscales. Era un testigo, al menos en rigor. Pero por la cabeza de los fiscales pasaba otra cosa. Una fuente clave en la investigación por la muerte de Jaitt asegura a Infobae: "Sabíamos que mentía desde el comienzo". Para Velaztiqui, lo que hizo con el celular Samsung de Jaitt es el centro del problema.





En su primera testimonial, el productor aseguró que no había tocado el teléfono de Jaitt. En la segunda cambió su relato completamente en este punto, afirmó que lo tomó porque "quería preservarlo".





El fiscal Sebastián Fitipaldi, uno de los tres que actúa en el expediente, ya lo había encontrado en la misma mañana de la muerte: lo retiró él mismo de la camioneta Fiat Adventure roja de Velaztiqui en su primera inspección del salón Xanadú con la Policía Científica en el lugar.





La inspección de las 11 cámaras de seguridad del salón hizo el resto. Una de ellas lo muestra a Velaztiqui entrando a su camioneta para luego volver al Xanadú. El tiempo de esa imagen es un poco inquietante. Para ese entonces, los paramédicos ya estaban en el lugar. Velaztiqui afirmó en su segunda testimonial que quería resguardarlo, pero los investigadores no le creen: sospechan que habría querido aprovecharse de sus contenidos, lucrar con los contenidos del Samsung de Jaitt. El teléfono, por lo pronto, no fue abierto aún por un equipo de técnicos forenses. Continúa en poder de la Justicia. El miedo a que se filtren sus contenidos, luego de que un policía del Comando de Patrullas de Tigre entrara a la escena de la muerte de Jaitt para tomar fotos del cadáver que terminaron en grupos de WhatsApp de todo el país, no es algo menor.





En sus declaraciones, el productor aseguró primero que era "un amigo", luego que desde fines de enero la había visto "tres veces", sin haberla visto "durante un año".





Hay otras contradicciones de Velaztiqui Duarte, como por ejemplo, una descripción que dio de la posición del cuerpo que no correspondía con el hallazgo.





Tras ser aprehendido, el productor será indagado en una UFI de la zona de Tigre. Por lo visto, no saldrá de inmediato: los fiscales pedirían que se formalice su detención. Por otra parte, Velaztiqui Duarte afirmó que no vio a Jaitt tomar cocaína, que fue encontrada en su nariz tras su muerte. Los fiscales también dudan de esta parte de su relato: las pruebas lo ubican en la cocina del Xanadú, donde la cocaína era consumida por los invitados de la fiesta. "Es imposible que no lo haya visto", afirma una fuente.





Habló la joven de 19 años

"No soy prostituta. No sé por qué me presentan así. ¿Qué me querés preguntar?", dijo Luana a periodistas del diario Infobae detrás de la reja de su casa en Don Torcuato, donde vive con su madre y su hijo de 4 años. No aceptó ser fotografiada y pidió que no muestren su rostro. El lugar en el que está es al menos incómodo: es la joven de 19 años que participó en la fiesta en el salón Xanadú de Villa La Ñata en donde Natacha Jaitt perdió la vida.





Luana, que declaró ante el fiscal Sebastián Fitipaldi, habló de lo que vio: consumo de drogas y alcohol, y un pánico repentino. Relató: "Yo arreglé esto por Instagram con mi amigo, con 'Voltio', me dieron la dirección, llamé a un remís y llegué. Me mostraron el lugar, el baño, el patio, el escenario. Después de eso me dieron algo de tomar, si quería sushi, no comí. Me presenta a Natacha, no la conocía, no sabía que era famosa. Recién me entero de que era famosa cuando se descompuso, me dijeron que íbamos a terminar en quilombos.





Dijo que a Jaitt no la vio drogada, en cambio advirtió que estaba ebria. "No la vi consumir cocaína. Sí la vi consumir pepa y alcohol. 'Voltio' estaba por cortar el cartón y no podía, lo corté yo. Me dijo que le dé a Natacha, que quería tomar. Ella me dice: '¿Y esto por dónde va?', riéndose. Se lo pone bajo la lengua. Yo tomé, pero no me hizo efecto. Después de un rato, el dueño le empezó a mostrar el lugar a Natacha". En cambio aportó que "Voltio" consumió drogas: "Lo vi, después se iban adentro. Supongo que iban a tomar. Las líneas estaban adentro. Al amigo de Natacha no lo vi tomar".





También confirmó que ella subió a una de las habitaciones y en torno a ese suceso especificó que "se va el dueño con Natacha y al rato vuelve, normal. Le preguntan qué onda y dice que se quedó dormida, que está descompuesta, algo así llegué a escuchar. Después me voy al baño y me persigue Fonolla, me dice vamos para arriba un cacho, tenía una copa de champaña.