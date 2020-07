La comunidad de la danza en Entre Ríos está latente

En medio de esta latente quietud, la danza, en la práctica, quedó estática pero la comunidad continúa con las asambleas en Zoom tratando los problemas colectivos y planteando los objetivos que necesitan desarrollar en Entre Ríos. Al igual que en buena parte del país, las academias y los talleres permanecen cerrados por lo que las profesoras y los profesores se quedaron sin trabajo y tampoco tienen idea de cuándo volverán y cómo serán las clases.

En uno de esos encuentros virtuales de la asamblea paranaense, que duró cerca de tres horas, Victoria Roldán se desconectó de la aplicación y realizó un posteo en Facebook en donde preguntó: “¿Bailás? Y si, sí ¿Me contás algo de esa experiencia?”.

Al día de hoy tiene 36 comentarios y todos muy interesantes. En rápido resumen, la gente baila porque está feliz o para buscar salir de un momento triste. Para sentir y vivir con energía una realidad cada vez más compleja.

Victoria, cuando habla de la danza le dice “lenguaje” y explica que a ella le permite “trabajar otros tiempos, saber que puede expandir esos tiempos, me permite bajar y ver las posibilidades que tengo y el estar presente que tiene que ver con el equilibrio”. La artista reconoció que con la danza también se logra un placer físico. Con las alumnas del taller que comenzó en marzo y que ahora quedó en espera, comparte la idea del “superpoder” que genera tener conciencia del cuerpo. “Ir a varios lugares a la vez es muy potente y da mucho placer, es lo contrario a estar desconectada”.

danza adentro.jpg La conexión que genera la danza. Gentileza Melina Rodríguez

La danza es capaz de cambiar una sociedad pero en el país la situación es demasiado compleja.

“No es para romantizar y decir que la danza es mi vida pero puedo registrar lo que me pasa físicamente y atender lo que me pasa en la vida”, respondió Victoria en una charla telefónica que llegó hasta la experiencia de tomar clases mirando una computadora. “Lo nuestro es un trabajo muy presencial, relacional, afectivo (de los sentidos), del compartir, de estar con otros. Esta idea de lo virtual te enfría de antemano, la atención es distinta, para los docentes es todo muy frío, no hay respiración, no sentís nada del otro lado”, sentenció.

Pensando en la salida al aislamiento, que ya va por el cuarto mes, como profesora que está al frente de un taller independiente de Contemporánea, explicó que “el o la que va a una clase de danza tiene conciencia de su salud física”. Es difícil que esa persona se ponga en riesgo si el contagio sigue acechando. Una vez que estén todas las condiciones dadas, la docente, pidió que se revierta la situación de las y los trabajadores de la cultura que llevan adelante un reclamo de igualdad y justicia.

La Asamblea de la Danza se movilizó en Paraná Gentileza Claudia Garcia.

Movilizaciones

“Estamos en un momento muy frágil de nuestros trabajos”, describió sobre la realidad de un sector que fue destratado por la gestión de Cambiemos que se caracterizó por pedir “calidad” recortando fondos para el arte. “Hay algo que trasciende la cantidad y los números. Institucionalmente quieren saber cifras como si eso plasmara el universo del lenguaje”, deslizó para explicar lo que sucede hoy en un movimiento que necesita, por un lado trabajar y en paralelo recibir becas para seguir investigando, experimentando y entrenando.

Por eso las asambleas paranaense y provincial, que se suman al movimiento nacional, exigen la Ley Nacional de la Danza siguiendo los pasos (con los mismos derechos) que el Teatro.

Entre las movilizaciones espontáneas y las reuniones virtuales, la estudiante de los seminarios de posgrado de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) resalta que de esta cuarentena valora la rica experiencia de reconocer “la expansión del lenguaje entre trabajadores, profesores, docentes, bailarines, intérpretes y performers, que se está generando a nivel local”.