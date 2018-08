"La comedia de las situaciones", una experiencia que parece una obra teatral

El grupo Arteatro reestrena este sábado La comedia de las situaciones, de Carlos Balmaceda, bajo la dirección de Graciela Crolla. Se presentará los sábados de agosto y los dos primeros sábados de setiembre, a las 21.30, en Sala Arteatro (Tucumán 378, de Paraná).

La comedia de las situaciones no es una obra de teatro, es una experiencia, según el propio texto teatral. Y si bien es una comedia, no a todos les causa risa; a muchos los deja reflexionando.

Tiene un subtítulo muy particular: "una sit com pirandelliana". Consultada al respecto, la directora dijo a Escenario: "Estamos todos muy acostumbrados a las sitcoms desde Friends para acá; pero a Luigi Pirandello lamentablemente ya hay mucha gente que no lo conoce. Si uno recuerda quién es él, fue quien escribió Seis personajes en busca de autor en el año 1921. Hacemos alusión a él porque en la obra planteamos lo que sucede cuando los personajes cobran vida. Pirandello tenía una cabeza extraordinaria y contaba que él escribió Seis personajes en busca de autor para que no lo atormentaran, porque él tenía esos seis personajes dando vueltas pero no tenía el contexto para ponerlos en una obra".

Carlos Balmaceda, el autor de la obra que reestrenan este sábado, se inspiró en el texto de Pirandello, tomando la idea de los personajes que cobran vida independientemente del autor.

En su conocida obra de teatro Seis personajes en busca de autor, el dramaturgo italiano presenta el siguiente conflicto: una familia de personajes se aparece en un ensayo de un director de teatro buscando quién los ayude a terminar su obra. El director y el grupo de actores y técnicos que se encuentran en el escenario se mofan del asunto, pero a lo largo de la pieza vemos cómo va cambiando tal hecho.

Los personajes que buscan un autor no son actores sino personajes. Por tanto, no pueden aceptar otra realidad que no sea exactamente para la cual fueron creados. En Seis personajes en busca de autor ocurren paralelamente dos procesos narratológicos que rompen con las barreras divinas entre obra-lector. Y en La comedia de las situaciones se da una dinámica similar, pero con varias diferencias.

"Es una obra poco habitual para Arteatro, porque no es una obra que se inscriba en el realismo, que es lo que el público más acepta. Pero nos pareció tan original la propuesta, que quisimos darle rienda suelta. Nos gustaría saber qué opina el autor, que nos dijo que vendría a verla, ya que somos el primer grupo que la interpreta", indicó Crolla y precisó que la estrenaron el año pasado, haciendo cuatro funciones. Ahora la están ajustando un poco más, con el objetivo de presentarlo en el Selectivo Nacional de Teatro.

Por otra parte, señaló que han recibido las reacciones más diversas: "Desde 'cómo me divertí', pasando por 'no la entendí', a 'sufrí, me emocioné'. Es que rompe las dimensiones escénicas y desaparece la cuarta pared; entonces la gente se siente interpelada. No es que los hablamos, ni los hacemos subir al escenario, particularmente no me gusta exponer al público a eso, pero los molestamos desde lo intelectual".

Asimismo, destacó al equipo de trabajo de Arteatro, ya que todos los integrantes del elenco son ex alumnos del taller de entrenamiento actoral que se brinda en dicho espacio: "Es el caso de Adolfito Meurer, Julieta Battauz,Natalia Aguilar y Ana Laura Rebossio, después también tenemos a Pedro Peralta, que es un actor con un poco más de trayectoria, que ha trabajado ya con Juan Carlos Gallego. Actoralmente son muy potentes, y es algo que también quiero mostrar, son muy buenos actores, modestia aparte. La idea es después sacarla, mostrarla en otros lados".

Las entradas tienen un valor de 150 pesos. Por reservas, comunicarse al 0343 - 154403328 o 154152070.





Sobre el autor

Carlos Balmaceda es sociólogo, dramaturgo, escritor y profesor de Letras. Estos conocimientos lo han dotado de suficientes herramientas para ejercer su oficio más específico: comediante de stand up.

Ha sido, pues, el puntal en varios hitos de este género. Protagonizó el primer unipersonal de temática histórica, Brillará blanca y celeste, estrenado en ocasión del Bicentenario, realizó junto a Gustavo Berger el primer show de humor político, Los muchachos humoristas, labor que luego continuaría con su unipersonal Gorilas que odian demasiado; por otra parte, su blog, Esto es stand up, es el único dedicado hasta ahora a la teoría del género.

Profesor de stand up, ha sido docente en diversas instituciones como la Facultad de Medicina de la UBA y el espacio joven de Studio Shenkin, de AMIA.

Paralelamente a su labor como comediante, desarrolló su tarea como dramaturgo, con varias piezas premiadas, entre las que se cuentan Fantasías animadas, seleccionada para un subsidio del Fondo Nacional de las Artes en 1993, Vagamente familiar, elegida para integrar Teatro x la identidad 2001 y La comedia de las situaciones, que obtuvo una mención en el concurso de humor teatral de Zapala del año 2010.

Asimismo, como narrador, fue finalista del premio Clarín de novela, edición 2005 y varios de sus cuentos han sido premiados e incluidos en diversas antologías.