La Escuela de Arte en Música y la Banda de Música Infanto Juvenil Entrerriana (MIJE) invitan a la comunidad paranaense a su concierto anual de gala que será el martes 24, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero. La entrada es libre y gratuita. Actuarán estudiantes de la Escuela, miembros de la Banda, que van desde los 6 hasta los 60 años y artistas invitados.

El concierto está organizado por los estudiantes de tercer año de la Tecnicatura en Formación Artística para la Industria Cultural, carrera que se dicta en la Escuela de Arte en Música. La dirección artística de la banda y la coordinación general de la escuela están a cargo del profesor Horacio Jurasek.

Escenario dialogó con él sobre el concierto que están organizando los alumnos de la Escuela de Arte en Música: “Van a estar participando los alumnos de los tres niveles de la escuela y también los integrantes de la Banda Infanto Juvenil. Vamos a hacer un repertorio muy variado, acorde a cada uno de los niveles. Por ejemplo, en la primera parte, los alumnos del Taller Infantil van a hacer Estrellita, una obra infantil de Mozart; y Tic Toc, una pieza original para ellos. Después tenemos dos oberturas originales para banda de música que me enviaron desde los Estados Unidos. Después vamos a hacer algo de repertorio clásico, algunos temas de películas. Habrá un chelista invitado, David, que suele tocar en la peatonal, y va a interpretar el tema de Game of Thrones y Libertango de Piazzolla. Después habrá música cantada, como No me importa el dinero, Óyelo, Amores como el nuestro, temas de rock nacional y cuarteto, entre otras obras”, precisó Jurasek.

Los instrumentos que se podrán apreciar en el escenario son flauta traversa, clarinete, saxo, trompeta, trombón, corno, tuba percusión, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, teclado y voces.

Sobre la escuela

La Escuela de Arte en Música es la institución de enseñanza musical dependiente del Consejo General de Educación en Paraná. Cuenta con tres modalidades: Taller Infantil, Formación Artística Básica y Formación Artística para la Industria Cultural (Fapic).

La escuela es pública, de enseñanza formal no obligatoria y los instrumentos que se pueden estudiar son: Flauta traversa, Clarinete, Saxofón, Corno, Trompeta, Trombón, Tuba, Bajo Eléctrico y Percusión. Además cuenta con espacios curriculares de Audioperceptiva, Coro, Práctica de conjunto y Música Popular.

El taller infantil inicia a los 6 años y no hay límite de edad para inscribirse a las otras dos modalidades.

“Al concierto lo organizan los alumnos de 3° año de Fapic, ya que hay una materia que se llama Organización y Gestión para la Interpretación de Música en Vivo. Y hacer este concierto es una práctica curricular para ellos, que se encargaron de hacer los afiches, los programas, algunos de los alumnos dirigirán obras, otros hicieron los arreglos musicales, se encargaron también de la logística, el traslado de instrumentos. Todo lo organizaron ellos, por supuesto que con mi colaboración y de la Banda MIJE”, destacó Jurasek.

Actualmente, la Escuela cuenta con una matrícula de 200 alumnos en los tres diferentes niveles y funciona en la Escuela General Manuel Belgrano, el Centro Cultural Juan L. Ortiz y la Escuela Coral Mario Monti.

Para más información contactarse a escueladearteenmusicaparana@gmail.com.