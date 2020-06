La banda de la policía tocó Resistiré y el video explotó en las redes

La Banda de Música General Francisco Ramírez cumplió 200 años el 30 de abril y en el marco de los festejos publicó dos videos que fueron filmados por los profesionales del Instituto Audiovisual de Entre Ríos, que trabaja en la órbita de la Secretaria de Cultura de la provincia.

Este fin de semana largo, la página de Facebook Canciones son Amores publicó la versión de Resistiré que tuvo un gran impacto a nivel nacional.

RESISTIRE - (Montoro - Calva) BANDA DE MUSICA P.E.R.

El director de la banda, Comisario Inspector Jorge Martínez anunció, en plena cuarentena, cuando subieron los videos que tanto “Resistiré” como "Soy Entrerriano" de Linares Cardozo fueron elegidos al azar.

Mientras que en Argentina se generan más dudas que certezas con la cuarentena, en España la canción Resistiré fue emblemática en los días de confinamiento por el coronavirus.

Si bien la canción original fue grabada por el Dúo Dinámico, el autor es Carlos Toro, un licenciado en Ciencias Políticas "con talento para confeccionar piezas de impacto instantáneo", escribió El País de España.

En 1990, Pedro Almodóvar eligió Resistiré para cerrar su película ¡Átame! Circulan en un coche los tres protagonistas. Loles León mete el casete y empieza a cantar: “Cuando pierda todas las partidas/ Cuando duerma con la soledad”. Antonio Banderas coge el testigo: “Cuando sienta miedo del silencio/ Cuando cueste mantenerse en pie/ Cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared”. Los dos se suman para el estribillo: “Resistiré, para seguir viviendo/ Soportaré los golpes y jamás me rendiré/ Y aunque los sueños se me rompan en pedazos/. Resistiré, resistiré”. Mientras, Victoria Abril, que conduce, procesa el mensaje, lo mezcla con todo lo que está viviendo y llora.

En la televisión argentina sonó una buena versión como tema original de una novela que llevó el mismo nombre. En estos días la versión de la banda de policía de Entre Ríos con la excelente calidad del video, fueron suficiente para conseguir la "viralización" en las redes.