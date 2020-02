La Asociación Mariano Moreno abre su temporada 2020 con una gala lírica en el Teatro Municipal 3 de Febrero, que será el jueves 20 a las 21. En la ocasión, se presentarán la mezzosoprano Malena Dayen junto a la pianista Fernanda Morello. La actividad es organizada junto a la Secretaría de Cultura de Paraná y la Asociación Verdiana.

Reconocida por el New York Times como “sobresaliente” por su performance en Carnegie Hall de Nueva York, la mezzosoprano argentina Malena Dayen hizo su debut como Cherubino en el Teatro Municipal de Río de Janeiro en noviembre del 2015. También cantó Mercedes (Carmen), Músico (Manon Lescaut) y Myrtale (Thaïs) en el Teatro Municipal de São Paulo, donde volvió en septiembre a cantar el rol de Zweite Magd (Elektra). Dayen debutó como Carmen en el Festival de Ópera de Natchez, Mississippi, repitiendo el rol en el Festival d’Art Vocal en Montreal, New York Lyric Opera Theatre y el International Vocal Arts Institute en Nueva York.

Invitada frecuentemente por compositores contemporáneos, la mezzosoprano porteña creó el rol de Aia en el estreno mundial de Fedra e Hipólito (Christopher Park) en el Palacio de las Artes en Belo Horizonte, Brasil y actuó recientemente como solista en The Blizzard Voices (Paul Moravec) y Requiem (Bradley Ellingboe), ambas en Carnegie Hall. Cantando repertorio de oratorio y orquestal, se presentó en gira en Italia, Hungría y Brasil con el Oratorio Society of New York.

Graduada del Conservatorio Municipal “Manuel de Falla” de Buenos Aires y de la Mannes College of Music en Nueva York, es vocalista del grupo New Aires Tango

Dirigió y protagonizó una producción de María de Buenos Aires de Piazzolla con Bare Opera en la ciudad de Nueva York la primavera pasada. Ella creó y dirigió esta actuación inmersiva, interactiva y específica del sitio, además de cantar el papel principal. En octubre de 2019, Malena dirigió la producción de Bare Opera de Don Giovanni usando proyecciones interactivas y video de transmisión en vivo como una herramienta para ver el mundo interior de los personajes. Más recientemente, también dirigió las producciones del programa de verano del Teatro de Ópera Lírica de Nueva York de Hansel y Gretel y Le Nozze di Figaro en el Centro Nacional de Ópera de la ciudad de Nueva York. Malena es candidata a MFA en CUNY Brooklyn College en el programa Performance and Interactive Media Arts (PIMA).

En tanto, Fernanda Morello es una de las pianistas argentinas de mayor actividad como solista y como música de cámara. Nacida en Buenos Aires, egresó del Conservatorio Municipal “Manuel de Falla” con medalla de oro y completó su formación en Nueva York. Ha brindado conciertos junto con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Filarmónica de Buenos Aires y la Sinfónica de Salta, entre muchas más. Se ha presentado en el Teatro Colón y en los principales teatros de la Argentina, y también en Uruguay, España, los Estados Unidos y Alemania. En el 2006, fue galardonada con el Premio Gardel al mejor disco de música clásica por la obra completa para dos pianos de Debussy y Shostakovich. Desde 2008 forma un dúo con el cellista José Araujo, con quien grabó un disco con sonatas de Grieg y Shostakovich.