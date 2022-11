"Kakistocracia", el nuevo libro de un Julio Majul sin freno

Ganan por goleada

Los temas que aborda kakistrocracia son variados, y en todos ellos se nota un hilo común que llamaríamos indignación. Entre las diversas teorías que explican la inflación, por caso, Julio Majul se vuelca por la llamada “puja distributiva”, y se consuma en los oligopolios, tanto de la producción como del comercio, “con el apoyo de todos los gobiernos, desde Onganía hasta hoy”.

“La comercialización está abrumadoramente dominada por los supermercados e hipermercados entusiastamente apoyados por todos los gobiernos, que los benefician a la vez que asfixian a los pequeños comercios y los autoservicios medianos… Y la producción muestra cifras que espantan, pero (claro) son desconocidas para el gran público que entonces no entiende (ni podría comprender) la causa del aumento de precios”.

“Los oligopolios supermercadistas compran más barato que sus competidores autoservicios y almacenes, dado que tienen poder de adquirir gran parte de la producción de cualquier bien, lo que les permite casi fijar el precio al que comprarán; y luego, al que venderán. Para eso perjudican sin piedad a los pequeños y medianos productores”.

julio majul libro 1.jpg La obra de Julio Majul aborda problemas sensibles del país en el ambiente, la economía, la política, y señala el fracaso de la dirigencia en distintos ámbitos.

Majul apunta que el Centro de Economía Política Argentina observó en setiembre de 2020 la concentración del comercio: “En 30 productos de consumo masivo, una sola empresa vendía al menos el 40% del total de ventas en cada rubro… Unilever domina en 6 rubros: caldos, desodorantes, jabones, lavavajillas, champú y crema de enjuague… Molinos Río de la Plata vende el 40% o más del total en los rubros fideos, arroz y aceites”.

“Las grandes empresas no solo aparecen en las posiciones superiores. Dentro de las diez empresas de más venta en los distintos rubros, Unilever aparece en 12 rubros, Arcor en 9, Molinos en 8, Procter & Gamble en 6… Se observa así que la puja distributiva está ganada por goleada por los pocos grandes, a costa de los muchos chicos”.

Ejemplaridad

Tras enumerar los aciertos del gobierno de Arturo Illia, Julio Majul confiesa que lamenta no haberlo entendido en su momento, y compara su gestión con todas las que le sucedieron. “La falta de ejemplaridad, en todos los órdenes, es parte del problema argentino”, dice. “Discrepo profundamente con quienes ven en el pueblo el responsable del nuestro drama; en ese concepto de que ‘desde la gente salen los dirigentes’, que entonces serían el reflejo de sus dirigidos. No es cierto: la dirigencia sale de quienes tienen dinero para aspirar a serlo. No de la pobre gente que apenas puede (si puede) trabajar y vivir con alguna dignidad”.

Majul no ahorra críticas al capitalismo y el neoliberalismo, y a los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa o Mauricio Macri. A las gestiones kirchneristas les endilga una propensión a la cleptocracia, en la que incluye su pretendida apropiación de los derechos humanos.

En el primer capítulo, el autor explica el nombre del libro. “Kakistocracia es una palabreja de origen griego, donde kakisto es “lo peor” (kakistoi es el plural, o sea los peores)”. La “fórmula matemática” de Majul para la Argentina es la siguiente, y surge del encuentro del gobierno de los ricos con el gobierno de los ladrones: “plutocracia + cleptocracia = kakistocracia”. En este país “estamos gobernados en todos los ámbitos por gente inepta y corrompida… quiero decir en la política, el sindicalismo, el empresariado, y hasta en los deportes”. A las excepciones las encuentra en las comunas y organizaciones menores.

Ecología y sindicatos

Su análisis incursiona en la ecología. Cuando la lucha por la instalación de pasteras a la vera del Uruguay adhirió a la advertencia de Gualeguaychú por los riesgos para la biodiversidad y por ende la salud, y también señaló que debía cuidarse la unidad de entrerrianos y orientales. Luego intervino de modo eficaz para frenar un barrio náutico en los humedales del río Gualeguaychú. “Si uno presta atención a lo que pregonan los envenenadores (o sea los glifosateadores, los cianuristas mineros, los destructores frakinguistas, hasta los celulósicos) todo se reduce a aplicar los venenos en las dosis justas… un bolazo que no resiste ningún análisis”.

En otro capítulo apunta a los sindicatos. “inventan intrincados sistemas de elección indirecta de las autoridades superiores que impiden que el afiliado común sepa en realidad a quién votará para capo del gremio… es imposible que la democracia tenga la menor injerencia en los sindicatos”.

En el polo opuesto de la kakistocracia, Majul rescata a personalidades diversas como la de Elpidio González, que pasó de ministro y vicepresidente a vender anilinas Colibrí. Recuerda la ley que adjudicó una pensión vitalicia a los presidentes y vicepresidentes. “Cuando Elpidio se entera, remite una carta al presidente Ortiz, anunciando su ‘irrevocable decisión” de no acogerse a esa ley. Majul no duda en comparar esa actitud con la de Cristina Fernández.

Martínez de Hoz y Firmenich

Fundador y militante de la Juventud Intransigente en el país, Majul propuso en 1980 a las madres de Gualeguaychú iniciar una acción judicial para que se investigara la desaparición de personas. El valiente y meduloso documento (hoy histórico) presentado ante el Superior Tribunal de Justicia llevaba las firmas de tres madres y del propio Majul como abogado.

También en esos tiempos escribió en el diario Noticias de Gualeguaychú sus críticas a Martínez de Hoz y al endeudamiento de YPF en miles de millones de dólares que nunca ingresaron a YPF, lo cual enfureció a ciertos funcionarios de la dictadura.

Desde la autoridad que le da esta conducta habla de la “repugnancia” que siente por los “conversos”. Luego cuestiona a los “falsarios” que consiguieron “imponer una versión de la historia falsa”, y sostiene: “Pretender que Firmenich es un héroe patriótico solo se le ocurre a un perverso o a un ignorante total”.

Majul se refiere a las derrotas del federalismo, las experiencias políticas frustradas, y deja lugar a la esperanza en procesos localizados que conoce bien. Quienes adhieran a sus posiciones o quienes no coincidan con sus análisis saludarán la mirada propia y desembozada de este entrerriano que no mide el “qué dirán” a la hora de aportar sus pareceres.