Julio Bocca visita Paraná para dar clases magistrales y dialogar con su público

Julio Bocca, exbailarín, director, coreógrafo y maestro de ballet argentino, está hoy y mañana en Paraná. Invitado por el Instituto Ballerina, esta tarde dicta clases magistrales; y como cierre de actividades, mañana ofrecerá una charla - conferencia donde se explayará sobre su carrera y apreciaciones técnicas de ballet.





Las clases magistrales están destinadas a alumnos de Ballet Clásico, bailarines y maestros. Tanto las clases como la charla se desarrollarán en el Centro Cultural La Vieja Usina. Vale destacar que la charla es con acceso es libre y gratuito previa acreditación, los interesados podrán pasar a retirar la tarjeta de acreditación por La Vieja Usina, hoy desde la hora 17.





La conferencia será mañana a las 19, y será dirigida por la profesora Cecilia Riso, del Instituto Ballerina, y Rubén Clavenzani, quienes harán una introducción sobre aspectos artísticos de la carrera de Bocca y oficiarán de coordinadores para que el público presente pueda realizarle preguntas.





Escenario dialogó con Daiana Vuconich, directora Artística del Instituto Ballerina: "Todos los años traemos a Paraná figuras de la danza a nivel nacional y del exterior, como algunos maestros de Nueva York especializados en danzas contemporáneas. También han venido Paloma Herrero y Tatiana Fesenko, entre otros. Nuestra idea es acercarle a nuestras alumnas y a los bailarines de Paraná y la zona la posibilidad de formarse con grandes maestros. Y por supuesto, Julio Bocca siempre estaba en nuestros pensamientos; en 2017, cuando nuestro instituto cumplió 25 años, quisimos celebrarlo con la venida de una figura de importancia como él. Pero recién pudimos concretarlo este 2019", dijo y destacó que hoy es el cumpleaños del maestro del ballet, quien lo celebrará dando clases en la capital entrerriana.





"Ofrecerá clases magistrales cuya inscripción fue abierta para todos los interesados, no sólo de nuestro instituto. Viene gente de Santa Fe, del interior de Entre Ríos, y por supuesto, de Paraná. Además de bailarines, vienen maestros que vienen a observar sus clases, y el cupo ya está totalmente cubierto. Si bien la sala de convenciones de La Vieja Usina es amplia, vamos a colocar el tapete reglamentario con las barras móviles y queremos que la gente esté cómoda, por eso limitamos el cupo", explicó Vuconich.





Bocca, luego de su retiro de los escenarios, ha desplegado su actividad como coreógrafo repositor, maestro y director, siendo llamado por las grandes compañías del mundo para poner en escena obras del repertorio clásico, y por las grandes escuelas de primer nivel internacional para dictar clases, orientando a los estudiantes y volcando su vasta experiencia como bailarín.





"Para nosotros es un honor inmenso, todos nosotros somos sus fans, lo apreciamos y admiramos. Fue un gran esfuerzo poder concretar su visita, la organización nos llevó tiempo, pero es realmente una satisfacción. Y agradecemos a la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia, que nos cedió La Vieja Usina y nos apoyó en algunos aspectos logísticos; y también contamos con el apoyo de algunas empresas a las que también les agradecemos mucho por colaborar, como así también de la de la Ex Comisión de la Asociación de Profesores de Danza de Entre Rios", manifestó.





Por último, la docente y coreógrafa se refirió a los proyectos del instituto para este 2019: "Tenemos en abril la tercera edición de la Performance Awards de la American Academy of Ballet of New York, cuyo director, Lawrence Kaplan y un grupo de jurados, vendrá a Paraná para la ocasión. Y como todos los años, nuestros alumnos participarán de eventos en el país y el exterior; y tenemos además varias funciones en carpeta con bailarines de Buenos Aires. Y estamos empezando nuestro ciclo lectivo con la presencia de Julio Bocca, lo cual es un puntapié insuperable".