José Luis Clerc aseguró que pasó 16 años con ataques de pánico

José Luis Clerc, ex tenista estuvo en "Podemos Hablar" y habló del momento en que decidió retirarse cuando tenía 27 años.





@joseluisclerc dejó de jugar al tenis a los 27 años ¿Qué hizo con sus raquetas?





Clerc explicó como fue llegar a la decisión de dejar la raquta: "Si bien no había ganado un grand slam, había ganado bastante torneos de los otros. Ya tenía dos hijos, la vida no era tan fácil como ahora, era mover un esquema de familia, niñera, entrenador... y la verdad es que no me gustaba la vida para mis hijos".





Sobre lo que pasó después de jugar su último partido: "Fui a la habitación, agarré mis ocho raquetas, y las tiré al lago. Resulta que era muy difícil mantener una carrera por tantos viajes. Jugué 11 años como profesional de tenis y venía una semana acá".

Tras su retiro confesó que tuvo una gran depresión: "Cuando yo dejé de jugar fue durísimo. Duré 16 años con ataques de pánico".