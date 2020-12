John Lennon: Este martes se cumplen 40 años de su asesinato

John Lennon 3.jpg

No hubo ninguna señal de advertencia. Más bien todo lo contrario. Apenas tres semanas antes, Lennon había lanzado Double Fantasy, su primer disco de canciones originales desde 1974. Era el gran regreso después de cinco años dedicados completamente a su familia, a Yoko y su hijo Sean. Y era la oportunidad de retomar con más calma su carrera solista, que se había abierto camino entre tormentas personales y persecuciones políticas. Pero todas las posibilidades se terminaron cuando Mark David Chapman le disparó a quemarropa en la entrada del famoso edificio Dakota.

La noticia shockeó a todo el planeta. “La muerte de un héroe”, titulaban los diarios. “El sueño terminó”, decían las pancartas de los miles de fans que se reunieron al otro día en el Central Park de Nueva York, frente al Dakota. Ahí nació el Lennon legendario, el mito, el de los posters, el de Imagine como himno. Su imagen juvenil y rebelde quedó un tanto atrás, encapsulada en la gloria de los Beatles, mientras emergía su figura de lentes de marco redondo y pelo largo, a veces desafiante, a veces contradictoria, eternizada en un puñado de fotos. A lo largo de las décadas se multiplicaron los homenajes, los discos póstumos, las grabaciones encontradas y hasta las teorías conspirativas sobre su asesinato. Mientras tanto, la pregunta ¿cómo sería John Lennon hoy? se repitió demasiadas veces sin ninguna respuesta certera, con un gesto de resignación y tristeza.

Mañana se cumplen 40 años de aquel fatal y oscuro 8 de diciembre de 1980, que para algunos simbolizó el fin definitivo del sueño de los 60 y del arte como herramienta para generar cambios. Ahora, en este tiempo particularmente convulsionado, uno de los interrogantes es si esa fecha permanece como hito para las nuevas generaciones, si todavía conserva su potencia simbólica.

Y tal vez sean muy pocos los que recuerden qué hacían el día en que se produjo la muerte anunciada de George Harrison; pero –lo del principio– nadie puede olvidar dónde estaba la noche en que, sin que nadie lo esperara, murió John Lennon. Una de esas fechas –como las muertes de Presley o Cobain para otras generaciones– que tiñen de rojo y luto el almanaque de nuestras biografías. Y una edición de la revista Uncut reúne a una multitud de célebres y les pregunta exactamente eso: ¿cómo fue que les llegó la noticia de la muerte en aquel día en sus vidas? Y todos –Badly Drawn Boy, Ian McCulloch, John Sebastian, Alice Cooper, Brian Wilson, Donovan, Slash y siguen los memoriosos– se acuerdan perfecta y exactamente dónde estaban cuando sonó el teléfono o se interrumpió la programación de radios y televisiones o alguien estalló en llanto en la mesa de al lado o comenzó a sonar una y otra vez Imagine.

Esa canción tan fácil de malinterpretar que muchos prefieren entender como el definitivo e insuperable jingle pacifista cuando en realidad es una llamada a ir borrándolo todo hasta convertirse –resulta más fácil si se es millonario– en un perfecto nowhere man fuera y lejos de todo. En Imagine, Lennon –como en lo mejor de su obra, canciones como I’m Only Sleeping, Lucy in the Sky with Diamonds, Tomorrow Never Knows, Across the Universe, God, Isolation, Watching the Wheels, y A Day in the Life– apuesta por una virtual eliminación de todo. La receta que nos ofrece Lennon es ir descartando el cielo y el infierno y los países y las religiones y las posesiones materiales hasta que lo único que quede sea él. Un “soñador” flotando en un limbo donde –como en el por siempre idílico Strawberry Fields– “nada es real y no hay nada por qué preocuparse”.

Lennon ponderaba el pacifismo, criticaba la explotación del sistema capitalista y apoyaba la lucha feminista en canciones que, con matices, podrían releerse desde la actualidad.

¿Hay un legado político en la obra del ex beatle? ¿Cómo nos interpelan hoy estas canciones? Definitivamente hay un legado. Claro que algunas tienen un significado mucho más contundente desde lo social, como por ejemplo Working Class Hero. Pero en otras se adivina un legado más romántico que político: temas que son un fresco de época y nos regalan la oportunidad de saber cómo se veía el mundo con sus posibilidades de mejorarlo, como en Imagine, o cómo la unión de las masas era capaz de generar cambios, como en el caso de Power To The People. Lennon no quiso ser un ejemplo, pero estuvo en el ojo de todos. Es su humanidad lo que apasiona. John quiso mostrar que podemos convertirnos en mejores personas, incluso mostrándole al mundo sus errores, sus demonios y cómo se sufre en el camino.