Invitan a escuchar Cuentos a la hora del té, en cuarentena

La Fábrica de Historias invita a su espectáculo de narración oral Cuentos a la hora del té (en cuarentena). Este domingo, a las 17, Víctor Villarraza y Malena Sarrot servirán un té y masas virtuales para acompañar sus narraciones que llegarán a cada hogar a través de YouTube.

Así, estos dos cuentacuentos con vasta trayectoria en la capital entrerriana endulzarán los oídos de quienes estén dispuestos a sumergirse en sus historias.

“La verdad es que va a ser un encuentro muy particular, por lo menos para nosotros. Hay mucha gente que ya tiene muchas cosas subidas a YouTube, pero en este caso nosotros, que habitualmente hacemos encuentros con personas que están presentes en las plateas va a ser algo muy particular. La verdad es que uno se siente raro contándole a una cámara, pero las circunstancias lo ameritan”.

En este sentido, destacó: “Estábamos extrañando un montón contar y, a su vez, recibimos mensajes de mucha gente amiga y querida o gente que aún no siendo amigos nos van a ver siempre, todos preguntándonos que cuándo nos iban a ver, que extrañaban los encuentros, los tés, las tortas, todo lo que hemos estado haciendo en este último tiempo. Por eso esta iniciativa fue que más allá de nuestra necesidad de seguir contando, nos dimos cuenta de que esta era una manera de estar presente en el living en el comedor de la gente que nos sigue”, dijo Sarrot a Escenario.

Sobre el repertorio literario con el que convidarán a su público en esta ocasión, señaló: “Las temáticas y los autores son de lo más variadas, intentamos hacerlo así para que también en el público pudiese haber jóvenes o niños escuchando, porque en esta modalidad streaming se paga una entrada pero pueden estar varios viéndonos. Los autores que elegimos para esta ocasión son Roberto Fontanarosa, Manuel Puig y Liliana Bodoc”.

—¿Cómo es la dinámica del espectáculo?

—La dinámica es más o menos la que nosotros habitualmente transitamos, encontramos efectiva la de ir mezclando un cuento cada uno, con temáticas distintas. Ir saltando un poquito del humor a lo no tan gracioso, como mezclar con la coctelera, poner un poquito de cada cosa para que la gente vaya o que se vayan creando diferentes momentos, y la gente vaya imaginando distintas cosas. Nosotros elegimos generar un ambiente más intimista, para adolescentes o adultos, en un espacio reducido, pero con esa posibilidad de contar cuentos al oído, donde el que escucha se sienta involucrado.

—¿Cómo ha sido este tiempo de quietud para ustedes?

—Mientras estábamos inactivos, por ejemplo para mí, que me nutro mucho de la Biblioteca Popular, me pasaba de imaginarme esos libros solos en un estante y que los personajes puedan cobrar vida. Cuando el libro se abre y cae en manos de alguien ávido de lectura es como darles vida a esos personajes. Me pareció hermoso rescatarlos de los libros cerrados, que revivan con la palabra.

La modalidad para asistir a este encuentro es contactarse al WhatsApp 3434258383, donde se les explicará cómo hacer la transferencia del valor de la entrada, que es de 300 pesos. Así se les pasará la contraseña para poder ver el espectáculo mañana, a las 17, vía YouTube.