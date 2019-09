Intérpretes y compositoras compartirán su música en Convite, ciclo cultural

El ciclo artístico Convite, de la Casa de la Cultura de Entre Ríos, continúa mañana sábado con la paranaense Brenda Espinosa y Valeria Martínez, de La Paz. La cita es a las 21.30 en la casona ubicada en Carbó y 9 de Julio, con entrada libre y gratuita.

Convite se presenta como una manera de hacer circular las propuestas creativas de la región y las miradas sobre las distintas disciplinas como el teatro, música, danza y artes visuales desde la perspectiva de cada grupo participante, su idiosincrasia, identidad y paisaje cultural. En el marco de este intercambio, Espinosa y Martínez aunarán sus propuestas musicales. Además, habrá una intervención artística a cargo de Macarena Miller y cantina a precios populares.

Martínez nació en La Paz en 1979. Vivió en Paraná, ciudad donde se formó como docente de Música y realizó sus primeros pasos como artista, cantante, actriz y bailarina. Actualmente reside en su ciudad natal, es docente y coordina talleres de música.

“Siempre estoy volviendo a Paraná, desde que me vine a La Paz hace cuatro años, porque estoy participando de Gildas, el grupo de cumbia homenaje a Gilda. Pero esta es una propuesta que es más íntima, más mía y es muy gratificante cantar en un ciclo como Convite, que es hecho por gente querida”, dijo a Escenario.

Vale destacar que en esta ocasión acompañarán los músicos Martín Aquilini en percusión, Agustina Schreider en violín y acordeón, Adriel Radovitzky en bajo, Carolina Velázquez y, como invitado especial, Sebastián Narváez.

Sobre el repertorio que abordará, Martínez indicó: “Voy a hacer algunas canciones mías y otras de algunos amigos que justamente reencontré al volver a La Paz, amigos de toda la vida. Me topé con canciones de ellos que no conocía y me pareció que esta es una buena oportunidad para compartirlas. Son canciones con algunos aires de candombe, chamamés y música del Litoral”.

En este sentido, Martínez manifestó que su gusto está en la variedad, ya que desde sus inicios musicales se ha conectado con diversidad de estilos y géneros. “Mi relación con la música empezó desde muy chiquita, pasé por un montón de estilos y maestros. De niña integraba un coro municipal de La Paz; también, a través de mi mamá que pertenecía a una iglesia evangélica en la que se cantaba mucho, empecé a cantar sola en la iglesia. Y de adolescente armé un grupito acá. Cuando terminé el Secundario me fui a Paraná para hacer el Profesorado de Música y allá comencé a participar de la murga Los Runruneros de la Orilla, después integré el grupo Tamvós y el Coro de la Ciudad. Pasé por muchos estilos, hoy soy profesora de Música y trabajo mucho con niños, que no tienen ningún prejuicio, y con ellos trabajamos canciones de todos los géneros. Me gusta ir por ese lado al hacer música, buscando música que simplemente me atrape e intentando interpretar lo que me gusta”.

Sobre su participación en Convite junto a la guitarrista y compositora Brenda Espinosa, destacó: “La idea del ciclo es que cada cual pueda compartir su experiencia musical; yo a Brenda la conocía muy al pasar de la Escuela de Música, pero ahora nos conocemos desde otro lugar más cercano. Al principio la idea era mostrar nuestras propuestas separadas, pero al final nos dimos cuenta de que nuestras músicas tenían un montón de vínculos, tanto en la música como en las letras, así que decidimos aunar el recital, compartiendo el espacio y el recorrido musical. Esperamos que la gente lo disfrute tanto como nosotras”.

Espinosa nació en Buenos Aires en 1975, a los 6 años se instaló en Paraná, su nuevo hogar, junto a su familia. Se formó en la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio como técnica en Guitarra del nivel Medio y profesora de Música con especialidad en Guitarra. Su amor por el canto la llevó a participar en coros, realizar cursos y tomar clases con cantantes de la ciudad y del país. A los 21 años se mudó a Oro Verde. En los últimos años nacieron sus propias canciones.

“En mi caso compongo en el estilo canción, canciones que no responden a un género en particular, a veces son de raíz folclórica argentina, otras del folclore latinoamericano”, contó Espinosa. “Me preparé como profesora de guitarra pero siempre canté; los profes de música siempre hacemos un poquito de todo, no es que pueda definirme por guitarrista o por cantante. Mi inclinación natural siempre fue por la canción, me dediqué a ella, la conocí, la aprendí e incorporé. Antes hacía arreglos de guitarra y voz sobre música de otros; y hace un par de años me empezaron a salir canciones”, añadió