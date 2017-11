Inés Ghiggi: "El Premio Escenario de Oro fue una enorme sorpresa"

M'hijo el dotor, la aclamada puesta de Mario Martínez que recibió el Premio Escenario de Oro 2017 de Diario UNO de Entre Ríos, hará mañana su sexta presentación en Paraná. La cita será a las 21, en el Teatro Municipal 3 de Febrero.









Esta versión del clásico de Florencio Sánchez se estrenó en agosto pasado en el coliseo mayor de la capital entrerriana; desde entonces ha cosechado premios, distinciones y –lo más importante– el reconocimiento del público paranaense, que en cada función aplaudió de pie en auditorios llenos. Cabe señalar que la obra también se presentará el sábado 9 de diciembre en el Teatro Marconi, de Diamante.









Escenario dialogó con la actriz Inés Ghiggi, que en esta puesta encarna el rol de Mariquita, la abnegada madre de familia cuyo corazón queda arrinconado entre la postura intransigente de su esposo y la actitud laxa de su hijo.









"Todavía se eriza la piel, el Premio Escenario de Oro fue una enorme sorpresa, si bien confiamos y confiábamos en el producto que elaboramos entre todos, este reconocimiento nos deslumbró y vino a reforzar nuestra confianza. Realmente representa mucho, porque es una gran base de sustentación, junto con la declaración de Interés Institucional de la Fhaycs de la Uader. Es como una garantía de calidad que nos llega desde una mirada externa y de un jurado exigente. Y a su vez nos plantea un enorme compromiso, porque no solo hay que sostener el nivel, sino hay que seguir creciendo", comentó.









En este sentido, destacó que han pasado cinco funciones, y desde la primera a la última el espectáculo ha ido evolucionando: "Las dos primeras funciones estaban cargadas de adrenalina. Ahora estamos más serenos, pero en los ensayos nadie se confía en lo logrado y seguimos tratando de explorar otras miradas interiores en cada personaje. En la última función tuvimos un registro individual de una mayor introspección con el propio personaje: es decir, estaba la letra, estaba lo corporal, pero además sentimos una cuestión interior más fuerte, lo que se llama encarnar el personaje. Desde ya, cada función es diferente, la interacción implícita con el público juega también en eso, uno lo percibe. Y para nosotros siempre es fuerte el final, porque se da un silencio rotundo y luego llueven los aplausos. Es una obra que toca fibras muy profundas del ser humano y siempre interpelará al espectador por algún intersticio".













Un personaje fuerte













Mariquita, madre de Julio y esposa de Olegario, es un personaje que tiene una fuerte presencia a lo largo de toda la obra. Incluso cuando no está en escena, ya que pesa sobre los demás personajes.









"Hemos recibido críticas y comentarios que sostienen que lo nuestro funciona como un mecanismo de relojería, todos los personajes tienen gravitancia escénica, así estén más o menos tiempo en el escenario. Mi personaje encarna profundas contradicciones, mi condición de madre en la vida real me hace comprender esta situación de Mariquita, cuando trata de disculpar a su hijo, de comprenderlo, aunque en el fondo no esté de acuerdo con su accionar. También está el enfrentamiento con el marido por este motivo, con el cual, a su vez, mantiene una alianza muy íntima", indicó la actriz.









Para ella, encarnar a Mariquita ha sido un desafío importante; en parte por las actitudes del personaje que –según Ghiggi– ella jamás tendría: "Yo censuro a Mariquita en algunas cuestiones, no comparto sus ideas, y me pareció muy interesante trabajar la composición del personaje que, para ejercerlo, tengo que estar sumamente convencida de que esa es su verdad. Una se va poniendo en el personaje hasta en los mínimos detalles. Por ejemplo, esta semana no me pinto las uñas, porque ella no usa esmalte. Al ponerme su ropa voy metiéndome en sus modismos, más allá de su estética".









Para el grupo, también es importante lo que sucede debajo del escenario, incluso después de las funciones. "Nos llegan comentarios de gente de distintos rangos etarios, desde un chico de ocho años que nos hizo una crítica muy profunda, pasando por gente que simplemente te abraza después de una función, y otros que entran en calor y se apasionan con un debate. Esto nos pone muy felices", manifestó.













***

Un clásico teatral de 114 años que no pierde vigencia









Estrenada en 1903 por la renombrada Compañía Lírico Dramática Nacional de los Hermanos Podestá, M'hijo el dotor, constituyó el éxito teatral de aquellos días y decidió en Sánchez su carrera como autor dramático. En la pieza se dramatizan dos conceptos morales en pugna: uno viejo y convencional, que por esa causa sucumbe, y otro nuevo y leal al hombre y a su naturaleza y que por eso se impone. M´hijo el dotor es una obra vigente, su temática es muy abarcativa, no es sólo la confrontación generacional padre - hijo, sino que pone sobre el tapete muchas situaciones que hoy siguen en discusión. El elenco seleccionado por Mario Martínez está compuesto por Celina Zamero, Inés Ghiggi, Saúl Cuello, Ignacio Brasesco, Pablo Franco, Norma Santini, Virginia Rodríguez y Liza Ormaechea.