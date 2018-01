Hysterica: distintas generaciones unidas por amor al rock metal

Hysterica es una banda de rock metal que –si bien se terminó de conformar este año– tiene una trayectoria importante de parte de sus dos integrantes fundadores, el guitarrista y cantante Marcos Romero y el bajista Marcos Valdez. A ellos se sumó en julio el joven baterista Giuliano De Bueno, y desde entonces han dado con la química exacta.

Para arrancar 2018 a puro rock, Hysterica se presentará el jueves, desde las 22, en complejo Ortiz (Av. Costanera y Acuerdo de San Nicolás) junto a otras dos bandas locales, Ban-Zai y Pullsión.

"Venimos tocando juntos con Marcos desde hace 20 años, en distintas bandas que fueron cambiando de nombre. Siempre tuvimos complicaciones con los bateristas, nos iban desapareciendo. Después, el Moli Verón nos dio una mano grande como baterista, haciéndonos el aguante hasta que consiguiéramos uno. En julio se integró Giuliano y de ahí arrancamos a tocar con todo", contó Valdez a Escenario.

Dio la casualidad de que Moli Verón conocía al papá del joven músico y así lo contactaron.

Giuliano tiene 15 años y –según él mismo contó– toca la batería desde antes de aprender a caminar: "Mi papá es baterista y yo siempre lo escuchaba. No sabía ni caminar y ya me subía a la banqueta y me ponía a tocar la batería. Cuando tenía 3 o 4 años me regalaron una batería chiquita y yo la llevaba para todos lados, tocaba con mi papá, iba a recitales. A los 5 me regalaron una guitarra y después volví a la batería", recordó.

A pesar de su juventud, no es su primera experiencia en un grupo de música: "De más chico yo tenía una banda, pero no era nada que ver con esto que hacemos en Hysterica. Acá estoy experimentando lo que es salir a tocar en otro nivel".

En este sentido, Romero añadió: "Para nosotros, la llegada de Giuliano también fue una transformación muy importante, sobre todo en lo musical, porque estábamos acostumbrados a tocar con gente grande y descubrimos que él tiene mucha energía, lo cual nos motivó a manejarnos distinto en lo musical".

La banda está abocada a tocar sus propias creaciones, a la que le suma algún que otro cover, pero siempre dentro del género metalero, con distintas influencias que van desde la vieja escuela de Black Sabbath hasta el hard rock de Bon Jovi. "De hecho, escuchamos de todo un poco. En mi caso escucho hasta música pop, como Katy Perry, no tengo prejuicios con ese tema. Pero a la hora de tocar, lo que más me identifica es el metal. He pasado por otras bandas que hacían funk y música pop, pero el metal es lo que más me gusta tocar, aunque tuve que aprender la técnica del género", relató el guitarrista.

Los integrantes de Hysterica prefieren mantener la clásica formación de trío, que si bien es un desafío a nivel técnico a la hora de tocar –e implicó que Romero tuviera que aprender a cantar– es la que mejores resultados les ha dado a la hora de reunirse a ensayar y mantener el grupo unido.

La banda tiene grabado un demo y se aprestaba para lanzar un disco, pero los constantes cambios en la formación retrasaron la salida del material discográfico. "Más allá de eso nosotros mantuvimos nuestras canciones y las seguimos perfeccionando. La idea para este 2018 es hacer un EP o un CD que contenga unas 10 canciones", señaló Romero.

A pesar de los traspiés, la banda se mantuvo activa y este año tocó en media decena de recitales; en dos de ellos junto al nuevo y joven integrante, que impresionó positivamente al público con su destreza y calidad interpretativa. "Esta será la tercera presentación con Giuliano y será el trampolín para arrancar el año con mucha actividad. Ya tenemos la idea de empezar a grabar audio y también imagen, es muy bueno trabajar con él como integrante estable porque tiene mucho compromiso", destacó el guitarrista.