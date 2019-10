El reconocido guitarrista paranaense, Hernando Pico Rubio, dará un recital el viernes 25, desde las 21, en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, ubicado en Gregoria Matorras 861, de Paraná.

En esta oportunidad hará un variopinto recorrido por el repertorio popular argentino, e incluirá como adelanto algunas canciones del disco que grabaron junto a su grupo, Las 4 y Pico.

“Esta vez me presento solo, pero me acompañarán amigos músicos y cantantes como María Silva y Chola Zapata; Alfredo Arce, el guitarrista Marino Frezetti, el acordeonista Luis Farías, el contrabajista Arito Cardoso, Abelardo Coronel y algunos alumnos míos de la Academia La Posta, los que están más avanzados. Y un antiguo alumno mío, Máximo Mildenberger, que comenzó a estudiar conmigo a los 4 años y ahora está tocando la guitarra eléctrica”, detalló Rubio, en diálogo con Escenario.

La guitarra será el eje, si bien también habrá algunos otros instrumentos. En base a las afinidades de cada artista invitado, Rubio irá recorriendo diferentes géneros musicales. “Habrá varios tipos de música argentina, no solamente de el Litoral, sino también tango, folclore cuyano y otros ritmos. La idea es que haya variedad para todos los gustos”, destacó el músico, que además se desempeña como Jurado en el rubro Música en los Premios Escenario 2019.

Este reconocido músico de Paraná se inició en la música en el ámbito familiar, junto a sus tíos interpretando música folklórica y tango. A los 14 años conforma junto Adrián y Cristian Däppen el Däppen Trío, con el cual comienza a recorrer diversos escenarios de la región.

“Con mis tíos Adrián y Alejandro Däppen, y primo Cristian, nos juntábamos todos los domingos en la quinta de mi abuelo. Y se armaban guitarreadas durante las reuniones familiares, ellos cantaban también. Y yo iba captando, casi sin querer, toda esa información, hasta que un día me decidí a agarrar la guitarra y empecé a tocar. Mi tío Adrián era muy insistente, cuando formamos el trío con él y mi primo, él siempre nos traía discos y nos decía, ‘es escuchen esto, vean como suena’, o nos llevaba a ver a algún guitarrista. Eso fue importante para mí. Cuando fui creciendo iba a todos los conciertos que podía, miraba a otros guitarristas, observaba su técnica y después tomé clases con Horacio Zerpa, que me dio algunas pautas técnicas y me enseñó a leer música”, contó Rubio.

Así llegó a festivales como a Fiesta del Ternero; Festival de Doma y Folklore (Diamante); Festival Nacional del Mate (Paraná); Pre Cosquin, Pre Baradero, Pre Federal; Festival del Paso del Salado (Santa Fe); Festival del Asado Con Cuero, la Fiesta del Inmigrante (Oberá, Misiones) entre otros. También formó un dúo con el bandoneonista Sedil Toledo, con el que han cosechado ovaciones en prestigiosos festivales de chamamé.

“La guitarra es un instrumento muy dúctil, la podés usar para melodías sencillas, para rasgueos, o para tocar obras súper complejas, de la música popular a la música clásica. Es un instrumento con muchas posibilidades, es el instrumento más universal”, reflexionó el intérprete.

Para más información, visitar su sitio digital www.picorubio.com. Las entradas tendrán un valor de 200 pesos y se podrán conseguir en puerta, antes del comienzo del espectáculo.