Hernandarias tiene flow: Lujuan, un cantante que suena al ritmo del reggaetón

“Ella quiere perreo es un antes y un después en Lujuan, con este tema buscábamos mostrarlo individualmente y empezar a hacer otro estilo de reggaetón y sinceramente cumplió con mis expectativas y la de mi equipo”, señaló el músico a Escenario.

Este cantante solista comenzó su carrera haciendo freestyle en 2014, y en 2018 se decidió por hacer reggaetón, trap y trapetón, con la idea de crecer en la música de la mano de DM Producciones, que lo guió y encaminó en sus primeros pasos con la realización de varios covers, con un tema propio, otro en camino y diversos shows en vivo en boliches, fiestas provinciales, eventos turísticos, desfiles de modas, entre otros.

“La realidad es que lo de emprender una carrera musical más que una decisión fue algo que se fue dando, fue consecuencia de tener la mentalidad de hacer las cosas de la manera más profesional posible lo que hizo que esto se encamine como una carrera. A mí la música me gusta desde muy chico, cuando tenía 6 años me sentaba delante de la tele con un DVD y un CD que tenía música de los 70, 80 e imitaba a Michael Jackson; me pasaba horas haciéndolo. Después, con el tiempo, se me dio meterme en el rap, con el freestyle y las competencias, desde ahí me di cuenta de que la música era lo que quería para mi vida. Nadie en mi pueblo hacía temas y yo quería hacer el primero; ahí es cuando entra Diego, mi manager, que me ve escribiendo letras de rap y de trap. Me dice: ‘yo con mis contactos te puedo ayudar, eso sí, vas a tener que hacer un género más comercial’ y ahí empecé a hacer reggaetón, que es lo que hago hasta hoy en día”.

Es que el triunfo mundial del reggaetón es rotundo. Desde que ocupa los primeros puestos en las listas de éxitos, se ganó la fama de ser un género superficial y apolítico. Sin embargo, el camino que lo llevó a la cima de la escena musical esconde muchos más matices: desde sus orígenes mestizos hasta su latinidad irreverente en un mundo cada vez más xenófobo, el reggaetón se reivindica como una música fruto de un contexto social que no puede obviarse. Aunque nació en Centroamérica, el género ganó muchos adeptos en la Argentina, país que ha empezado a imponer a sus propios referentes en una corriente que algunos denominan “flow al sur”. En Entre Ríos están floreciendo artistas abocados al reggaetón y el trap. Lujuan es un ejemplo.

En 2019 realizó una gira por varios puntos del país denominada The Real Tour con la productora cordobesa Arsol Producciones, ese mismo año firmó contrato con una de las networkmarketing más importantes de Latinoamérica como es Faro Latino quien se encarga de posicionarlo en todas las plataformas digitales. Realizó colaboraciones con grandes artistas de distintos géneros: Puerko Fino, Maxi Tolosa ex-Tu Papá, Roy ex Nene Malo, Owin de Owin y Jack, entre otros. Hoy sigue apostando a crecer artísticamente junto a sus pares.

“Yo creo que lo que me ayudó a que las cosas se me vayan dando fue la disciplina, la autoexigencia y la gente que me rodea, mi equipo de trabajo ha sido fundamental en todo esto. En Hernandarias la escena es muy chica, hay muy poca gente haciendo música, pero hay muchísimo talento. En uno de mis últimos temas que fue de trap, lo hice en colaboración con artistas locales para justamente motivar a que hagan música”, comentó.

DM Producciones es una productora independiente de Diego Martín, también oriundo de Hernandarias, que desde hace 18 años se encarga de organizar eventos, trabajos en medios de comunicación, publicidad, y todo tipo de emprendimientos. “Conmigo Diego incursionó en el mundo de la música y más allá de que teníamos ciertas facilidades porque él ya sabía cómo era más o menos el manejo, de todas maneras fuimos aprendiendo mucho hasta llegar a hoy, que tenemos una estructura más sólida de cómo movernos y trabajar dentro del ambiente. Mis objetivos como artista son primero poder vivir 100% de esto y segundo hacer sonar mi música en todos lados, ir de show en show no solamente en el país sino afuera también”, destacó.

Por último, consultado sobre sus proyectos para el año que comienza, manifestó: “En el 2021 se vienen muchas cosas buenas, Lujuan ya es un producto lo suficientemente sólido como para empezar a hacer producciones y difusiones a más grande escala, el 2021 si Dios lo permite va a ser el año, con mayúsculas, para mi carrera como artista”.