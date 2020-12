Héctor Larrea le dice adiós a la radiofonía

“Para mí no hay nada mejor que la radio, es el mejor descubrimiento que se haya hecho, nada me abrió los brazos como la radio, nada me hizo pasear el alma como la radio, nadie me mimó como la radio, nada me ofreció todo lo que me ofreció la radio”, dijo Larrea.

hector larrea.jpg Héctor Larrea es un prócer de la radio argentina