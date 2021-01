Harrison Ford regresa en quinta película de "Indiana Jones"

indiana

Frank Marshall, productor de la película que dirigirá James Mangold (Logan), defiende que “Solo habrá un Indiana Jones y ese será Harrison Ford”, confirmando pues que el intérprete continúa ligado al proyecto desde que se confirmara su participación en 2016, cuando estaba en desarrollo. Su estreno se espera para el verano de 2022, si la pandemia lo permite.

El gigante del entretenimiento también confirmó la noticia en una presentación a inversores, donde dijo que el film estaba actualmente en “preproducción”.

Cuando se estrene la quinta película, Harrison Ford habrá estado actuando en el rol durante más de 40 años.

Ha habido una especulación creciente sobre la puesta en marcha de una nueva película. En febrero, Ford le dijo a Ellen DeGeneres en una aparición en su programa de entrevistas que la producción de una nueva película de Indiana Jones comenzaría este año. “Va a ser divertido. Estoy emocionado”, dijo en el show. “Son muy divertidas de hacer”, contó.

La última entrega de la franquicia fue Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull de 2008. Esta llegó casi 20 años después de la tercera película, Indiana Jones and the Last Crusade, que se estrenó en 1989. La primera película, Raiders of the Lost Ark, se estrenó en 1981. Le siguió Indiana Jones and the Temple of Doom en 1984.

Harrison Ford.jpg

Además de Indy, Ford, de 78 años, ha interpretado a una serie de personajes muy queridos en la pantalla grande, incluido Han Solo en Star Wars. El actor ha dicho que alcanzó su éxito con trabajo duro.

“No fui un éxito de la noche a la mañana. Pasé 15 años antes de tener un éxito real y notorio”, dijo Ford a Parade en una entrevista a principios de este año. “La persistencia es ciertamente algo que creo que puedo atribuirme a mí mismo”, agregó.

En una entrevista separada con CBS, Ford dijo que siente un sentido de “responsabilidad” cada vez que regresa a un papel icónico.“Me siento obligado a asegurarme de que nuestros esfuerzos sean tan ambiciosos como lo eran cuando comenzamos”, dijo.

De momento, de la película solo está confirmado Ford en el reparto, la música corre a cargo de John Williams y Jonathan Kasdan se encargará de ultimar el guión basado en los personajes creados por George Lucas y desarrollados por Steven Spielberg; un arduo trabajo en el que la nostalgia de millones de fans, así como sus claras expectativas, deben verse satisfechas, mientras se corrigen los errores cometidos en Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.