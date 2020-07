Harán una serie de ficción sobre Mercedes Sosa

Mercedes Sosa tendrá su miniserie de ficción. Así lo afirmó la productora Cinema 7 Films que producirá Mercedes Sosa - La Serie, un envío sobre la vida de Mercedes Sosa, la cantante popular más importante de América latina. El trabajo tendrá 13 episodios que recorrerán la historia de superación personal y éxito de Sosa que hoy cumpliría 85 años. Por ese motivo, su familia organizó un tributo a través de la cuenta de Instagram de la Fundación Mercedes Sosa.

Cinema 7 Films, productora audiovisual argentina responsable también de The Last Man, Soledad, Amapola y Fangio, el hombre que domaba las máquinas, anunció que ya comenzó el desarrollo de la propuesta que cuenta con el aval de la familia de la desaparecida artista y de la Fundación Mercedes Sosa.

La productora ya había cosechado un gran éxito con Mercedes Sosa, La Voz de Latinoamérica, por la que obtuvo el elogio de la crítica, varios premios y participó en más de 40 festivales internacionales.

“Nos llena de orgullo y alegría poder llevar a la pantalla la vida de nuestra abuela Mercedes, una mujer que ha sorteado todo tipo de dificultades, convirtiéndose en un símbolo de lucha y en una de las voces más importantes de toda América latina. Tras años de trabajar junto a Cinema 7 Films en Cantora y Mercedes Sosa, La Voz de Latinoamérica, estamos seguros de que transmitirán el legado de Mercedes a su gente. Por eso, confiaremos este material inédito de nuestra abuela, para que la escuchen y conozcan desde lo más profundo de su ser”, afirman Araceli Matus y Agustín Matus, ambos nietos de Sosa.

“Este proyecto tiene que ver con la familia, ya que tiene el aval de Agustín, que también es nieto aunque no sea parte de la Fundación, y es otra manera de potenciar el legado de mi abuela”, añadió Araceli Matus acerca de la miniserie que será dirigida por Rodrigo H. Vila. La nieta de Mercedes agregó que “con Rodrigo nos conocemos hace como 11 años, ya que ha hecho dos documentales”, recordó.

Rodrigo Vila, director, productor y socio fundador de Cinema 7 Films, agregó: “Nuestra relación con Mercedes Sosa y su familia data de muchos años. Queremos retratarla tal cual era, con sus virtudes y sus tribulaciones, una heroína de carne y hueso. No tenemos dudas que el gran público se va a sorprender con esta serie, sobre todo el más joven”.

Mercedes nació en la pobreza, sufrió persecución política y una profunda depresión que casi la lleva a la muerte. Sin embargo, sola con su pequeño hijo, se transformó en la artista más importante del continente, generando la admiración de personalidades tan diversas como Luciano Pavarotti, Sting, Caetano Veloso y Joan Baez.

“En plena era del empoderamiento femenino, la historia de vida de Mercedes Sosa cobra un valor inmenso y es un ejemplo de artista inigualable que trasciende fronteras y continentes”, afirman desde la productora. “De orígenes humildes, padre obrero de la industria azucarera y madre lavandera, nació en 1935 en la provincia de Tucumán. Hizo suya la palabra olvidada de los pueblos originarios, de las mujeres, de los trabajadores y de los niños. Con su canto logró un grito colectivo de verdad, justicia, libertad y dignidad luego de haber sido amenazada y perseguida por la última dictadura militar argentina, debiéndose exiliar primero en París y luego en Madrid”, recuerda la información difundida por Cinema 7 Films.

Artista internacional

Sosa compartió escenario y proyectos con artistas tan diversos como Joan Baez, Sting, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Caetano Veloso, Shakira, entre muchos otros. Cantó en escenarios de todo el mundo, entre ellos, el Lincoln Center, el Carnegie Hall, el Coliseo Romano, el Mogador de París, el Concertgebouw de Amsterdam, y muchos más. En 2008 fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la Unesco. La artista falleció el 4 de octubre de 2009 en la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, su trayectoria ha dado origen a innumerables homenajes en todo el mundo.

Nacida el 9 de julio de 1935, se formó estéticamente dentro del Movimiento del Nuevo Cancionero, una corriente renovadora del folclore y socialmente comprometida surgida en la provincia de Mendoza y que compartió con Armando Tejada Gómez, su esposo Manuel Oscar Matus y Tito Francia. Dueña de una voz impresionante, Sosa no abandonó jamás lo testimonial pero no se contentó con abrazar las vertientes folclóricas nativas, sino que abrió el abanico sonoro y expresivo para sumar a su halo popular y exquisito a autores locales e internacionales de diversos estilos que hallaron un cauce en su mágica interpretación.

Como tributo a su rutilante trayectoria, desde la Fundación Mercedes Sosa y junto a un grupo de artistas se propondrá instaurar el 31 de enero como el Día de la Cantora Nacional para recordar su debut en el Festival de Folclore de Cosquín en 1965.

Hoy, un festival

Araceli Matus, nieta de Mercedes Sosa y titular de la Fundación que lleva el nombre de la artista tucumana, conducirá hoy desde las 14 y a partir de las 19, dos tandas de tributos a través de la cuenta de Instagram de la entidad.

En primer turno darán sus testimonios Graciela Borges, Teresa Parodi, Yamila Cafrune, Franco Luciani, Pocho Sosa y La Charo, mientras que el segundo bloque reunirá a Vitor Ramil, Facundo Ramírez, Liliana Herrero, Adrián Sosa, Kevin Johansen y Víctor Heredia. “No me gustaría festejar su cumpleaños en ausencia, pero no es posible por la abuela que me tocó tener y lo vivo con nostalgia, pero la forma de honrar esa memoria es seguir adelante”, confesó Matus.

La nieta de la artista, que hoy cumpliría 85 años, recordó que los cumpleaños de Mercedes “eran buenísimos, eran una fiesta total. Había como 80 invitados en su casa hasta cualquier hora con vino y empanadas y eran momentos para conocer gente”.