Gustavo Santaolalla por primera vez en Santa Fe

Gustavo Santaolalla es uno de los músicos y productores más importantes del mundo. Se ha consolidado como uno de los principales referentes de la música de Latinoamérica y todo el planeta. Su innovación, curiosidad y pasión lo han llevado por diferentes proyectos que incluyen la producción de multipremiados artistas y bandas como Café Tacuba, Julieta Venegas, Juanes, entre otros, consolidándose como uno de los protagonistas del boom del rock latinoamericano de los años 90, condición que lo ha llevado a ganar 19 premios Grammy.





Además, ha sido el creador de bandas sonoras que incluyen largometrajes como Babel y Secreto en la Montaña, premiadas con sendos Oscar en la categoría Mejor música, por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Músico, productor, es un revolucionario artista multifacético que ha vuelto a llevar al tango a la escena mundial a través de la agrupación Bajofondo.





Sin embargo, todos sus logros no lo han detenido. Santaolalla es un creativo incansable y durante los últimos dos años recorrió Argentina y varios países latinoamericanos con la gira Desandando el camino, un show en el que recorre su carrera musical con una mirada actual que demuestra una vez más lo vigente de su obra. Desde Arco Iris (su primera banda donde combinaba el folclore con el rock) hasta Bajofondo, pasando por sus discos solistas, la música que creó para el video juego The Last of Us y las bandas sonoras de laureadas películas, el artista desanda su camino junto a la Santa Banda, en cada mojón de un tour que inició oficialmente en diciembre de 2016 en el Teatro Colón de Buenos Aires y culminará el domingo 24 de febrero con su presentación – por primera vez en la ciudad – en el prestigioso Teatro Municipal 1 de Mayo de Santa Fe. Antes de su llegada a Santa Fe, Santaolalla viene de presentarse –entre el 24 y el 26 de enero de este 2019- en el Electronic Games and Comic Festival Convention en Kuwait, para luego retomar la gira en el Teatro Colón el 13 de febrero y el 22 del mismo mes en Concepción del Uruguay. Desde 2016 y hasta el 24 de febrero, cuando concluirá en Santa Fe, Santaolalla ha girado con este show por varias ciudades argentinas, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Chile y México.





Desandando el camino



El concierto, de tono intimista, abarca gran parte de su notable camino musical con una mirada actual. Gran parte de este show forma parte de Raconto, su más reciente disco ganador de los Premios Gardel –registrado en parte en el show inaugural de la gira en el Colón- junto a destacados músicos de la escena argentina que se reunieron en la Santa Banda: Barbarita Palacios, Javier Casalla, Nicolás Rainone,Pablo Gonzalez y Andrés Beeuwsaert.





La noche del 24 de febrero de 2019, en el Teatro Municipal 1 de Mayo de la ciudad de Santa Fe, el artista se reunirá con el público para convidarnos a un profundo viaje recorriendo gran parte de su vasta producción musical y legando un poderoso mensaje de elevación espiritual e indiscutible belleza artística. Envuelto en una atmósfera sutil y exquisita, interpretará una ecléctica lista de composiciones, como Inti Raymi, Paraíso Sideral, Camino, Abre tu mente, Compañeros del sendero, Quién es la chica, Vecinos, Ando rodando y la reconocida Mañana campestre, entre muchas otras, y comprobar demostrando una vez más lo innovador y esencial de su trabajo.





BROCHE DE CRISTAL EN EL GUARANÍ DER FESTIVAL



El show de Gustavo Santaolalla en el Teatro Municipal de Santa Fe se enmarca en la programación del Guaraní der Festival, una propuesta cultural que va por su tercera edición con creciente convocatoria de público, proveniente de ciudades de la región, de distintas provincias del país y naciones vecinas. Creado por el colectivo artístico santafesino Hugo & Los Gemelos e integrado al ecosistema cultural del litoral sudamericano, este encuentro es un nodo de una incipiente red de festivales autogestionados que asumen el riego creativo como faro. Concebido como un espacio de convergencia para la creación e intercambio de vivencias artísticas, explora modos de manifestar una identidad en constante movimiento. Así lo demuestra su recorrido: el primer festival reunió a 7 proyectos musicales y una concurrencia de unas 800 personas.



En el verano siguiente la grilla estuvo conformada por 12 agrupaciones musicales y más de 1700 asistentes provenientes de provincias y países vecinos. En esta tercera ocasión se presentarán 15 proyectos artísticos de Argentina, Brasil, Uruguay y Senegal; y se suma un día de celebración, con un broche de cristal: la presentación de Santaolalla, junto a la Santa Banda, cerrando en Santa Fe una gira de 2 años que llevó este espectáculo por distintas ciudades de todo el continente.









