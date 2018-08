Güell Bar Cultural invita a disfrutar de música brasileña con Samba Na Esquina

El Ciclo Güell Bar Cultural, que organiza el Casal de Catalunya, continúa con la actuación de Samba Na Esquina en su nueva presentación en Paraná. La propuesta se concretará el sábado, a las 21.30, en la sede de Nogoyá 123, un espacio que propone el diálogo y la comunión de diferentes ramas del arte.

Samba Na Esquina está integrada por los destacados músicos Mauricio Guastavino, Mauro Gabriel Leyes, Pedro Guastavino, Román del Prado, Juan Costa, Sebastián Báez, Diego Sánchez, Jorgelina Barbiero y Natalia Damadian y Juan Bonetti, sonidista, con un repertorio de sambas tradicionales de compositores y grupos como Paulinho da Viola, Fundo de Quintal, Cartola, Sururu na roda, Candeia, Mauro Duarte y João Nogueira, entre otros. Interpretan la música con instrumentos tradicionales del género y con excelentes voces, captando la esencia de una de las principales manifestaciones de la cultura popular brasileña y un símbolo de la identidad nacional.

"El Samba", como se lo conoce, tiene más de 11 años de vida, con presentaciones tanto en la ciudad como en otras localidades de la provincia y también en Santa Fe ciudad y Rosario.

Como es sabido, anualmente la banda organiza la despedida de año y recibe el nuevo junto a una gran multitud en una fiesta autogestiva. Mauricio Guastavino, guitarrista de la banda, explicó a Escenario: "Nosotros habitualmente festejamos el Año Nuevo, no surgió como una cosa planificada, simplemente nos juntábamos durante los días anteriores, en el clima veraniego, invitábamos a algún que otro conocido y ahí tocábamos. Y con este serán 10 años nuevos que festejamos de ese modo, pero esta vez decidimos cambiar de lugar para estar más cómodos, por una cuestión de infraestructura y para poder ofrecer un mejor sonido".

Es que Samba Na Esquina ha hecho un interesante trabajo de la música brasileña menos comercial, y se mantienen fieles a su estilo: "Considero que lo que Samba Na Esquina hace es una música de calidad, no porque la hagamos nosotros, sino que es el género en sí; actualmente no es una música de consumo masivo, no suena en las radios, no es una música industrializada, lista para consumir y desechar, sino que lleva más tiempo digerir. Y a la vez, como toda música que tiene un trasfondo cultural fuerte en su desarrollo, tiene mucha riqueza melódica, armónica y rítmica sobre todo. Tiene algo que llega a las personas, porque pueden percibir que es genuino por la forma en que lo vivimos quienes tocamos. Y, a su vez, es música que invita a bailar, como esas bandas de salsa que alguna vez hubo en Paraná. Para hacer esa música hay que saber tocar bien, los vientistas, el pianista, los percusionistas. Son músicas bailables, que tienen ese condimento afro".

La velada del sábado se complementará con el bar abierto toda la noche, en un ambiente climatizado.

Las entradas para el show en el Güell Bar Cultural tienen un valor de 150 pesos. Como la capacidad de la sala es limitada, es necesario reservar localidades en el Casal, dirigiéndose a su sede ubicada en Nogoyá 123 –lunes, miércoles o viernes de 17 a 19– o llamando al (0343) 4236719, dejando un mensaje en el contestador.