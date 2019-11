Función de "Fahrenheit 11/9", el nuevo documental de Michael Moore

Mañana, en el Casal de Catalunya habrá un nuevo encuentro con el séptimo arte, de la mano de Cine Club Musidora. En esta ocasión proyectarán Fahrenheit 11/9, el nuevo documental de Michael Moore. La función será a las 20.30, en la sede ubicada en Nogoyá 123 de Paraná, y el valor del bono es de 100 pesos.

Michael Moore examina el estado actual de la vida política estadounidense, particularmente la campaña que llevó a la presidencia de Donald Trump, la influencia de las grandes corporaciones en el proceso eleccionario y el incremento de la violencia armada y la intolerancia organizada. Al mismo tiempo destaca el creciente poder que están logrando los movimientos democráticos de base.

Recordemos que Moore es conocido por su postura progresista y su visión crítica hacia la globalización, las grandes corporaciones, la violencia armada y las políticas de gobiernos republicanos. Justamente en este film, el director de 64 años se pregunta: “¿Cómo diablos sucedió esto?”, respecto a cómo llegó Trump a la presidencia de los Estados Unidos y plantea cómo salir de la era de su administración. El título de la película se basa en el sistema de fechas de los Estados Unidos para referirse al 9 de noviembre, cuando se anunció la victoria presidencial de Trump en 2016. Simultáneamente sirve como callback al documental Fahrenheit 9/11 de 2004, el cual hace referencia a la fecha de los atentados del 11 de septiembre.

“No importa lo que le digan, no funciona. No importa lo que se revele, él permanece de pie. Los hechos, la realidad, los cerebros no pueden vencerlo. Incluso cuando comete una herida autoinfligida, se levanta a la mañana siguiente y sigue twitteando. Todo eso termina con esta película”, sentenció.