falleció Armando Manzanero, un ícono de la canción romántica

Esa misma distinción le fue otorgada a grandes personalidades de la música como Frank Sinatra, Elvis Presley, Louis Armstrong, Dean Martin, Etta James, Stevie Wonder, Michael Jackson, Queen, The Beatles, The Bee Gees, entre otras leyendas musicales y que se entrega a artistas que han hecho destacables contribuciones al campo de la discografía.

Escribió más de cuatrocientas canciones, de las cuales más de cincuenta han alcanzado fama internacional, como "Somos novios", "Esta tarde vi llover" y "Contigo aprendí". Ha participado en numerosos programas de radio y televisión, ha grabado más de treinta discos y musicalizado numerosas películas. Actualmente es el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

“Yo tengo que lamentar mucho, porque me están informando del fallecimiento de don Armando Manzanero”, declaró este lunes, en su habitual conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

También lo confirmó la periodista mexicana de espectáculos Pati Chapoy. “Con dolor en mi corazón les informo que falleció Armando Manzanero”.

Luis Miguel, el cantante mexicano, había interpretado 10 años atrás un trabajo discográfico, homenajeando los mejores temas de Manzanero.

En Argentina hubo numerosos artistas, lo mismo que en el mundo entero que le tributaron su último adiós.