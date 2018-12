Factor Fun cumple 18 años y lo festejará con una noche a puro groove en La Vieja Usina

Factor Fun, la banda pionera de la música funk y disco en Paraná, cumple 18 años y lo festejará a lo grande mañana con la compañía de la banda rosarina, María Fernanda Experience y músicos invitados. Será a partir de las 21, en el Centro Cultural La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861, Paraná).





La banda promete una noche explosiva a puro groove, funk y buenas vibras. El show de Factor Fun contará con la presencia de músicos y cantantes amigos como Agostina Bertozzi, Flopa Suksdorf, G-Fonk, Martín Bustos, Jorge Mansilla, David Cossi y Beltrán García Verdier.





Sin lugar a discusión, Factor Fun es una banda que engalana el funk & soul en castellano, no solo en su ciudad natal, sino en todo el país, y es considerada una de las máximas referentes del género.





La banda surgió a comienzos del milenio, cuando a nivel internacional se gestaba un revival –y renovación– del funk de la mano de artistas como Jamiroquai y Daft Punk, entre otros. Factor Fun se embarcó en la empresa de honrar este género desde Paraná, apostando a un sonido muy particular, combinando elementos de la música disco más setentosa con sonidos actuales, y letras originales en inglés y castellano. Algo nunca antes escuchado en estas latitudes.





Actualmente, la banda está integrada por Sebastián Chilotegui (batería y voz), Ricardo Rodríguez (saxo y teclado), Maximiliano Herlein (saxo barítono), Martín Román (trompeta), Enrique Dappen (guitarra), Mariano Rochi (bajo), Valeria González (coros) y Adrián Vicentin (percusión). De aquel grupo formado en 2000, solo quedan Chilotegui, Rodríguez y Rochi; la banda se ha ido transformando a lo largo de estos 17 años y por ella pasaron grandes artistas como Gastón Bertolini, Agostina Bertozzi, Nicolás Abud, Martín Bustos, Peter Palacios, Flopa Suksdorf, entre otros. Cada uno aportó su talento para hacer de cada show de Factor una fiesta para todos los sentidos.





En 2008, la banda estabilizó su formación y ya con un disco en vivo en su haber lanzó su primer álbum de estudio: Funky Big Bang, que fue presentado en el interior de Entre Ríos y Santa Fe, en Rosario, Córdoba La Plata y Buenos Aires, incluyendo participaciones en la Fiesta del Mate de Paraná, en MICA, Córdoba, y en el Buenos Aires Funk & Soul Festival.





Desde sus inicios, la banda ha madurado y crecido a nivel interpretativo y sonoro, ahondando en el estilo.





"El funk nunca fue un estilo de música masivo en nuestro país, y menos en nuestra zona, cuando nos preguntaban qué hacíamos decíamos funk y nadie entendía De todos modos nuestra música siempre fue bien recibida más por las canciones que por el estilo en sí. Con el tiempo aparecieron más referentes y más difusión a nivel nacional e internacional; y como consecuencia muchas bandas hoy se vuelcan al funk", dijo a Escenario Mariano Rochi, histórico bajista de Factor.

En tanto, María Fernanda Experience nació en Rosario hace 18 años y su música está inspirada en la Sagrada Familia del Funk: James Brown, George Clinton y Stevie Wonder; Earth, Wind & Fire, Parliament, Funkadelic, Ohio Players, Slave, Tower of Power, Rufus & Chaka Khan, Brand New Heavies, Jamiroquai y Willy Crook.





La integran Colo Russo en voz y trombón, Z Pombo en batería, Martín Rodríguez en teclados, Vichy Lombardo en voz y percusión, José Galvano en guitarra y JP Allegue en bajo.





Las entradas anticipadas con descuento pueden conseguir en The Music Store (Gualeguaychú 438) o vía inbox al Facebook de cualquiera de los integrantes de la banda.