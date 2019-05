Experiencias en primera persona sobre el Encuentro Entrerriano de Teatro

Con un gran nivel de convocatoria y participación, concluyó ayer el XXXV Encuentro Entrerriano de Teatro , que se desarrolló en durante cinco días en Concepción del Uruguay. Trabajadores de las artes escénicas que fueron parte de la convocatoria contaron sobre el proceso necesario para que la obra salga a escena.

Además de participar realizando funciones para las cuales fueron seleccionados mediante una convocatoria abierta realizada por el Gobierno de Entre Ríos a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, y recibir el pago de un cachet por las mismas, los grupos contaron con la cobertura de sus gastos de logística. Por otra parte, se habilitaron espacios de capacitación e intercambio para iniciar un camino de construcción colectiva que permita mejorar las condiciones en las que trabaja el sector.

Valeria Bassini y Claudio Pérez son de Gualeguaychú y llegaron al Encuentro de teatro para interpretar a Matilde y Carlos, en Verduras Imaginarias, una obra de Martín Giner. Para salir de la monotonía, los personajes juegan un pasatiempo extraño, imaginarse cosas que no existen, que no están ahí. En lo profundo de este juego, Carlos y Matilde se enfrentan a sí mismos. Y descubren –al mismo tiempo– que, quizás, imaginarse lo que aún no está allí sea la única forma de afrontar el hecho que nunca lo estará. La obra fue dirigida por Emiliano Gabriel Farías.

Luego de su actuación los actores destacaron que "estuvo excelente la cantidad de público que acompañó y la receptividad que se generó. Hay algunos chistes y situaciones que sabemos que van a funcionar. En Paraná nos pasó que el público se emocionó mucho con la propuesta, creemos que dejamos una buena impresión. Eso se da en casi todos los lugares donde estamos y nos llama la atención la cantidad de adolescentes que se interesan por la obra. En Nogoyá vivimos una experiencia hermosa con chicos que nos mandaron una carta agradeciendo la obra porque les abrió la cabeza", contó Valeria.

"Creemos que descentralizar Paraná está muy bien, nos cuesta mucho poder estar por los costos, pero es muy positivo que suceda en Concepción este Encuentro. Esto nos sirve para mostrar nuestro trabajo y acceder a otros festivales, de los cuales hasta el momento no habíamos sido parte", añadió. Además, los actores resaltaron que esta experiencia sirve para que los artistas que no tienen los medios económicos pueden expandir su obra.

En la tarde del viernes, llegó a Plaza Ramírez irrumpiendo con su monociclo y una caravana de perros que los seguían alegremente, Buñuelo, un payaso interpretado por Gervasio Zamora del Grupo Cosifango, de Colón. Luego de intentar conquistar al público a través de viejos trucos sin demasiado éxito, recurrió a su compañero, "el Peluca, barrilete crónico", el gran astro del fútbol. El actor contó con la apoyatura de Juana Rodríguez en la dirección y Manuel Urquiza y Nicolás Barreto en sonido e iluminación.

Gervasio manifestó: "No es fácil producir y sostener una obra en mi ciudad. Cada vez que realizás una producción, cualquiera sea la obra, te jugás el todo por el todo. Nosotros gestionamos un espacio cultural que sobrevivió cinco años como escuela de circo y talleres varios, decidimos en el 2017 cerrarlo para poder viajar con este espectáculo. Dentro de nuestro centro realizamos más de 50 eventos para los artistas locales. Pero eso siempre fue una autogestión". Zamora indica que nunca recibieron ninguna ayuda gubernamental y califica su trabajo como realizado "a pulmón".

Por su parte, Candela González Tonón, interpretó una mujer que tiene una discusión con su pareja y se va de su casa dando un portazo. Y se encuentra con King Kong, en una cabina sin teléfono, en un parque, intentando ubicar sus sentimientos en los días de la semana que corresponden. Guía semanal de ideas se titula la obra escrita y dirigida por Gastón Díaz, que contó además con Giuliano Benedetti en la escenografía. Ambos trabajaron también en la iluminación, contando por otra parte con Agustín Colli en el diseño gráfico. La compañía es oriunda de Gualeguay.

Candela agradeció la oportunidad brindada para ser parte del Encuentro. "La organización es fantástica. El publicó fue súper cálido y nos llamó la atención la variedad de edades que vinieron a vernos. Es una obra muy trabajada para intentar interacción con el público, cosa que no siempre podemos lograr", aseguró.

En relación a la experiencia del XXXV Encuentro Provincial de Teatro, Candela advirtió que "es fantástico, encontramos con colegas que traen propuestas de alta calidad. Poder intercambiar ideas y debatir juntos, aquello que necesitamos para seguir sumando al arte. Esta organización está muy buena, porque fuimos seleccionados por un jurado, con un proyecto y nuestro trabajo es remunerado, es todo un logro. Otra cuestión fundamental es que las entradas son gratuitas, esto nos permite atraer nuevos públicos para el teatro", finalizó la actriz.





Una diversidad de narrativas

En la jornada del viernes del Encuentro Entrerriano de Teatro, Jorge Ricci, referente indiscutido del teatro santafesino y jurado en la convocatoria provincial, recorrió los distintos espacios y manifestó que "hay una gran variedad de narrativas y producciones actuales en el teatro entrerriano y esto es muy saludable. Nada me perturba no me parece que haya que hacer todos un teatro muy moderno o posmoderno, sino que puede haber cosas más clásicas. Hay elementos del realismo, que aunque se les ha pegado mucho, han aportado mucho al teatro y al arte en general. En la selección en la que trabajé como jurado pude ver una gran variedad, hay muchos grupos de teatro en distintos niveles y tesituras trabajando seriamente".

Por otra parte, aseguró que el teatro entrerriano –que conoce desde hace muchos años– "está creciendo, como también pasa con otras provincias como es el caso de Santa Fe, que es lo que más conozco. El teatro de ambas provincias está muy emparentado, cuando hablo con la gente de teatro de Paraná les digo 'ustedes piensan que Santa Fe está un paso más adelante y yo creo que a esta altura ya están igualados', uno puede ver cosas muy lindas de los dos lados del río".