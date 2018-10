Este fin de semana será el 3° Encuentro Regional de Plateros en Oro Verde

Este fin de semana se llevará a cabo el 3° Encuentro Regional de Plateros y Exposición, en la sede del Museo Conrado Hasenauer de Oro Verde, ubicado en la intersección de Los Tordos y Los Sauces. La actividad está organizada por el Municipio de esa localidad y el Taller de platería Lágrima de Luna, con acceso gratuito.

El sábado, a las 18.30 se dará la bienvenida a los plateros y los expositores podrán participar con un puesto para la venta en la feria que se instalará el día domingo 28 en el predio del Museo y que funcionará hasta las 21, horario en que se realizará la devolución de las piezas expuestas.

Durante la mañana del domingo habrá una mateada de encuentro y debate de los plateros en torno a las posibilidades de actividades conjuntas y modalidades para la reedición regular de este encuentro. Y por la tarde se va a realizar una clase pública, se montará un taller y una pequeña línea de producción para que la gente que asista pueda ver cómo todos los plateros participantes fabrican una pieza de manera colectiva.

Griselda De Paoli y Gisela Correa, integrantes del Taller Lágrima de Luna dialogaron con Escenario sobre las actividades que se realizarán este fin de semana.

"En 2014 se realizó la primera exposición del taller y luego el maestro Martín Kornicki se instaló en Oro verde, así que en acuerdo con el Municipio de Oro Verde que tiene el hermoso Museo Conrado Hasenauer se empezaron a hacer las muestras. Ya en 2016 se hizo también el Encuentro de Plateros", comentó De Paoli, y destacó: "Tuvimos una respuesta interesante, la intención es que aquel que ejerce la platería como profesión pero que no tiene muchas oportunidades de mostrar su faceta artística, ya sea por los costos o porque hay pocos lugares para ofrecerlos, tenga la posibilidad de mostrar lo que no muestran en sus puestos cuando venden".

En esta oportunidad participarán 20 plateros y plateras, 10 invitados y 10 pertenecientes al taller Lágrima de Luna, que coordina Martín Kornicki, maestro platero y joyero de vasta experiencia. "El eje del Encuentro es la platería criolla, pero las técnicas que uno desarrolla para la platería criolla te permiten hacer un montón de cosas en la línea de la bijouterie, de los adornos. La platería deviene de una factura para objetos religiosos en la América colonial, lugo objetos militares y suntuarios, para uso doméstico, como la famosa vajilla de plata que tenían nuestras abuelas", precisó De Paoli.

Por otra parte, destacaron que no sólo se trabaja con plata, sino que la alternativa es alpaca, un metal menos costoso que suele combinarse con cobre o bronce en las terminaciones. "En el taller lo que se trata de hacer es aplicar las técnicas tradicionales, pero siempre teniendo en cuenta el gusto personal del artesano o artesana que esté fabricando la pieza. No hay una cuestión impuesta ni un trabajo seriado, para que cada cual pueda desarrollar un trabajo artístico. Justamente le pedimos a los plateros invitados, que aprovechen esta oportunidad para mostrar lo que no hacen normalmente en su cotidianidad", puntualizó, en tanto, Correa.

Finalmente, De Paoli destacó: "En el taller estamos estudiando aquellos elementos que nos permitan aproximarnos a una caracterización de la platería entrerriana, que ha sido muy importante particularmente en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, pero que no ha sido tipificada en la bibliografía, sino que se la incluye dentro de la platería litoraleña, y nosotros creemos que tiene su propia identidad".