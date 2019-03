Esta noche, ocho grandes compositoras interpretarán sus canciones en Paraná

"Alguna vez creí que tenía talento creativo, pero he renunciado a esta idea; una mujer no debe desear componer. Ninguna ha sido capaz de hacerlo, así que ¿por qué podría esperarlo yo?", escribió en su diario personal la excelsa pianista y compositora, Clara Schumann, cuyo talento fuera opacado por su esposo, el famoso compositor alemán, Robert Schumann.

En la primera mitad del siglo XIX, la mujer tenía un rol secundario en la música tanto como en la vida, pero eso se está revirtiendo. De hecho, en Paraná se abrió un espacio para dar a conocer el costado creativo de las músicas entrerrianas, el ciclo Compositoras, que vino a dar visibilidad a la creatividad y las miradas de mujeres entrerrianas en la composición.

Esta noche, a las 21, Auditorio Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro tendrá lugar la apertura del ciclo en su segunda temporada, con la presentación de las ocho compositoras que formaron parte de la primera edición, en 2018.

Se trata de un concierto colectivo donde Analía Bosque, Miriam Gutiérrez, Flopa Suksdorf, Susana Ratcliff, Emilia Cersofio, Marcia Müller, Silvia Salomone y Melisa Budini, tendrán una nueva posibilidad de encontrarse con su público con entrada libre y gratuita, dando continuidad al trabajo realizado durante el 2018 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos.

La apuesta es volver a proponer un diálogo entre el canto y la música del litoral teniendo a la mujer artista como protagonista.

"Será un espectáculo integrado por las ocho compositoras que formamos parte del ciclo en 2018, más la pianista Paola Núñez que es nuestra invitada de honor. Ella fue quien tuvo la iniciativa de convocarnos y juntarnos en este hermoso colectivo", dijo Marcia Müller a Escenario.

Tal como hicieron en la clausura del ciclo 2018, se estarán acompañando unas a otras, ya sea cantando o tocando instrumentos.

"Ha sido muy enriquecedor juntarnos, conocernos y escucharnos las unas a las otras. Fue un descubrir en la otra nuevas cualidades, ha sido reencontrarse en las otras con las propias posibilidades que una tiene. Ha sido aprender de otros géneros musicales, de otras miradas. Y también encontrarnos unidas en las problemáticas que nos atraviesan y son comunes a todas; sirvió para unirnos y fortalecernos para enfrentar las adversidades para así seguir creciendo", manifestó la reconocida compositora y acordeonista.

Por su parte, Flopa Suksdorf añadió: "Me considero una compositora muy joven, en el sentido del recorrido que otras han hecho en el camino de la composición. Me encontré con mujeres de la provincia que hacen diferentes géneros y abarcan sus carreras de manera diferente. Tenemos la misma bandera, que es sostener el espacio para mujeres que componen, pero tenemos distintos recorridos; me encontré con artistas que no conocía, que hacen otra música y son tremendas compositoras e instrumentistas".

El proyecto Compositoras, se originó en la idea de trabajar los ejes Mujer y Composición, desde la necesidad de poner en valor y poder convidar al público paranaense la heterogeneidad de miradas con que cuenta nuestra región en materia de mujeres hacedoras de cultura, sus procesos creativos y la mirada fundante que tienen algunas referentes de la música de nuestra ciudad a la hora de componer. Dentro de la actividad musical, la composición es un pilar sumamente importante ya que implica creación, imaginación, persistencia y compromiso para la transmisión de nuevas tendencias que aportan al acervo cultural.

En este sentido, Müller opinó: "Creo que se necesita visualizar más la tarea de la mujer como compositora. Dentro del mundo de la música hay escalones en donde la mujer cantante ha sido más visualizada, luego la mujer instrumentista; y por último está la mujer compositora. Generalmente han sido ocultas o firmado con nombres de varones en otras épocas. Hoy en día nos pasa que ponen nuestros apellidos pero no nuestros nombres, entonces no saben que somos mujeres. La mirada de la mujer en la composición es muy importante, y tenemos que lograr tener espacios para mostrar nuestras composiciones y alentar a otras mujeres que todavía permanecen ocultas, en sus casas, quizás sin compartir sus canciones a sus conocidos. Todo debido a este 'no sé qué' que preservamos del patriarcado".

Vale destacar que, para coronar la noche, presentarán a las compositoras que serán parte del ciclo en 2019: Gabriela Zonis, Antonella Squilacchi, Brenda Espinosa, Agustina Schereider, Luciana Insfran, Ana Contreras, Adriana Brucelario y Paola Nuñez. "De abril a diciembre habrá un recital por mes, presentando a una compositora entrerriana. Y nosotras, las que estuvimos en 2018, vamos a emprender una gira por las ciudades del interior", adelantó Suksdorf.

















Las compositoras del 2019





Las compositoras que formarán parte del ciclo en 2019 son la percusionista y cantante abocada al rap, Gabriela Zonis; la pianista Antonella Squilacchi; la guitarrista Brenda Espinosa; la violinista, pianista y acordeonista Agustina Schreider; la pianista Luciana Insfran, la cantante de música popular y jazz, Ana Contreras; la cantante y percusionista Adriana Bruselario; y la pianista Paola Nuñez.